Tarifa de água e esgoto da Cesan pode aumentar mais de 13% a partir de agosto

Na ocasião, entretanto, a ARSP havia adiantado que a análise feita naquela época apontou para a necessidade de um aumento ainda maior, tendo em vista que era a primeira revisão dos serviços. Entretanto, em função da pandemia, que provocou uma crise sem precedentes e abalou a renda das famílias, o restante do aumento na tarifa seria diluído nos próximos anos até 2025, no mesmo período do Reajuste Tarifário Anual.