Vídeo: meteoro superbrilhante cruza o céu de Vila Velha

O meteoro também foi registrado pelo GOA, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A análise técnica está em andamento pelos astrônomos da Exoss.

Na imagem, registrada por Danilo Zan, é possível ver que o meteoro é do tipo bólido. É quando a luz emitida por um grande meteoroide (pedaço de matéria rochosa) ou asteroide ao explodir na atmosfera é maior que o fireball (bola de fogo).