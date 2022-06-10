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Espetáculo no céu

Vídeo: meteoro superbrilhante cruza o céu de Vila Velha

O meteoro foi registrado no céu capixaba, na madrugada desta sexta-feira (10), em uma câmera instalada em Vila Velha, na Grande Vitória

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 12:43

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 jun 2022 às 12:43
Um meteoro muito brilhante foi registrado na madrugada desta sexta-feira (10), cortando o céu de Vila Velha, no sentido sul a leste. Conforme explica o EXOSS Citizen Science Project, grupo que faz o monitoramento de fenômenos celestes, o meteoro durou cerca de 10 segundos.
O meteoro também foi registrado pelo GOA, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A análise técnica está em andamento pelos astrônomos da Exoss.
Na imagem, registrada por Danilo Zan, é possível ver que o meteoro é do tipo bólido. É quando a luz emitida por um grande meteoroide (pedaço de matéria rochosa) ou asteroide ao explodir na atmosfera é maior que o fireball (bola de fogo). 
Terminologia dos meteoros  Crédito: American Meteor Society 

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