Vídeo: meteoro superbrilhante cruza o céu de Vila Velha

Um meteoro muito brilhante foi registrado na madrugada desta sexta-feira (10), cortando o céu de Vila Velha, no sentido sul a leste. Conforme explica o EXOSS Citizen Science Project, grupo que faz o monitoramento de fenômenos celestes, o meteoro durou cerca de 10 segundos.
O meteoro também foi registrado pelo GOA, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A análise técnica está em andamento pelos astrônomos da Exoss.
Na imagem, registrada por Danilo Zan, é possível ver que o meteoro é do tipo bólido. É quando a luz emitida por um grande meteoroide (pedaço de matéria rochosa) ou asteroide ao explodir na atmosfera é maior que o fireball (bola de fogo).