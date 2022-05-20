De novo! Com brilho intenso, meteoro é flagrado cruzando céu do ES

Desta vez sem a Lua enquadrada, um meteoro — aparentemente ainda mais brilhante que o da quarta-feira (18) — foi o protagonista-solo da madrugada desta sexta-feira (20). Ele atravessou o céu do Espírito Santo por volta das 3h30 e uma câmera instalada na Praia da Costa, em Vila Velha, fez o registro (veja acima).
Devido ao horário em que o fenômeno aconteceu, o vídeo foi recuperado durante a manhã pelo autônomo Danilo Zan, o proprietário do equipamento. "Às vezes eu volto a gravação e assisto buscando por um astro. Por sorte, no horário em que eu coloquei, ele apareceu", comentou.
"Ele pareceu mais brilhante que o anterior, talvez porque não tinha a Lua, mas realmente há uns mais brilhantes que outros"
Em entrevista concedida nessa quinta-feira (19), o astrônomo Marcelo de Cicco explicou que o brilho do meteoro vem do atrito do detrito espacial com os gases da atmosfera terrestre. "Devido à alta velocidade (de milhares de km/h), a energia cinética dele é convertida em luz", esclareceu.
Apesar de causar admiração, esses fenômenos são comuns, segundo o especialista. Coordenador-geral do Exoss, que monitora meteoros em colaboração com o Observatório Nacional, Marcelo ainda revelou que eles têm o tamanho aproximado de um feijão, ou seja, são como pedrinhas.