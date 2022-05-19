Vídeo mostra meteoro brilhante cruzando o céu do ES

Coordenador-geral do projeto, o astrônomo Marcelo de Cicco revelou que o meteoro estava entre 80 e 100 km de altura e seguia em direção ao alto-mar. "Embora essa fosse a direção, não dá para saber se ele caiu na água, porque pode ter se desintegrado antes de tocar o oceano", explicou.

"Trata-se de um meteoro muito brilhante, porque tem a lua atrapalhando a visibilidade. Se o céu estivesse mais escuro, o brilho seria ainda mais forte na imagem" Marcelo de Cicco - Astrônomo e coordenador-geral do Exoss

Apesar de chamar a atenção, o especialista esclareceu que esse tipo de fenômeno é bastante frequente. "A atmosfera terrestre recebe entre 60 e 100 toneladas de detritos de poeira espacial por dia. Meteoros são justamente um desses que acaba entrando, tendo origem normalmente em cometas."

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No entanto, o que é considerado "muito raro" é que os meteoros atinjam o chão. "Cientificamente eles são bem importantes, porque são restos de asteroide que sobrevivem à entrada na atmosfera e, por meio deles, conseguimos acesso a algo que é difícil e demorado de alcançar", disse.

"O brilho vem do atrito do detrito com os gases da atmosfera terrestre. Devido à alta velocidade (de milhares de km/h), a energia cinética dele é convertida em luz" Marcelo de Cicco - Astrônomo e coordenador-geral do Exoss

Outra curiosidade revelada por Marcelo se dá sobre o tamanho médio desses meteoros. Quanto você acha que eles medem? Uns dez centímetros? Nada! "O detrito é pouco maior que um grão de feijão, é uma pedrinha pequena. Ele tem esse alto brilho porque é muita energia envolvida", esclareceu.

Dono da câmera que fez o registro, o autônomo Danilo Zan comentou que teve a sorte de ver o fenômeno ao vivo, enquanto a câmera de segurança gravava. "Essa passagem eu vi na hora. Depois, voltei a gravação e assisti para ter certeza que era um astro. Eu agradeço a Deus por ver essas maravilhas", disse.

Admirador da astronomia e de outros eventos naturais, ele contou que o equipamento fica em uma propriedade particular na Praia da Costa e grava praticamente 24 horas por dia. "Algumas vezes, eu fico vendo a gravação para ver se teve algum fenômeno desse tipo", revelou.

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