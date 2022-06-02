Câmara de Vila Velha reelege presidente com 7 meses de antecedência

Vereador Bruno Lorenzutti (Podemos) foi reeleito presidente da Câmara de Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

Com sete meses de antecedência, os vereadores de Vila Velha reelegeram por unanimidade, nesta quarta-feira (1º), o atual presidente da Câmara Municipal, Bruno Lorenzutti (Podemos), para comandar a Casa no biênio 2023/2024. A posse será no dia 1º de janeiro de 2023.

A escolha da Mesa Diretora com sete meses de antecedência está prevista na legislação municipal e no Regimento Interno da Casa desde 2014. Conforme previsto no artigo 17, inciso II, do regimento, a eleição para o segundo biênio da legislatura deve ocorrer na primeira sessão ordinária do mês de junho do segundo ano do mandato.

A posse, no entanto, permanece no dia 1º de janeiro, como ocorre com a Mesa Diretora eleita no primeiro ano de legislatura, quando a posse é imediata.

Além do presidente reeleito, a Mesa Diretora da Câmara de Vila Velha do próximo biênio terá os seguintes integrantes:

Osvaldo Maturano (PSDB), primeiro vice-presidente;

Rogério Cardoso (Podemos), segundo vice-presidente;

Joel Rangel (PTB), primeiro secretário;

Welber da Segurança (PSDB), segundo secretário;

João Batista Tita (PSD), terceiro secretário.

Aliado do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), Lorenzutti discursou na tribuna da Casa logo após o encerramento da votação que elegeu a única chapa inscrita na disputa. Ele agradeceu o apoio dos colegas e teceu elogios pessoais a cada um deles, aos servidores da Casa e fez questão de enfatizar a boa relação entre o Legislativo e o Executivo canela-verde, descritos por ele como "parceiros".

“Estamos vivendo um tempo de paz em Vila Velha. Não queremos, não precisamos e já vimos que não funcionam as brigas e intrigas políticas. Esse modelo político está ultrapassado. Queremos uma Vila Velha de união”, declarou o presidente da Câmara.

Em seu discurso, Lorenzutti disse ainda que a Câmara de Vila Velha está aberta aos órgãos de controle para qualquer tipo de verificação e fiscalização. Ele citou nominalmente o Ministério Público Estadual (MPES) e o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) entre esses órgãos.

Segundo o presidente da Casa, o concurso para servidores realizado depois de 30 anos será homologado no segundo semestre deste ano e o Legislativo de Vila Velha vai mudar para uma nova sede, que garanta acessibilidade a todos.

ELEIÇÃO ANTECIPADA EM OUTROS LEGISLATIVOS

A realização de eleição antecipada para o segundo biênio da legislatura não é exclusividade da Câmara de Vila Velha. Em Guarapari, a escolha da nova Mesa Diretora ocorreu no dia 14 de abril deste ano, após a aprovação de uma mudança na Lei Orgânica e no Regimento Interno da Casa.

Em Vitória, a eleição para o próximo biênio está prevista para ocorrer entre os dias 1º e 15 de agosto, conforme mudança na legislação aprovada em 2021. Na Serra, a legislação prevê a eleição da Mesa Diretora para o primeiro dia útil posterior a data de 19 de novembro.

Dos maiores municípios da Grande Vitória, apenas em Cariacica a Lei Orgânica prevê a eleição dos dois biênios no dia 1º de janeiro.

A situação das Câmaras lembra a ocorrida na Assembleia Legislativa, onde a eleição para a Mesa Diretora chegou a ser antecipada em mais de um ano, em 2019 . Mas, no caso do Legislativo estadual, a disputa antecipada acabou cancelada. Os deputados estaduais recuaram depois de serem questionados até na Justiça pela antecipação autorizada por uma emenda constitucional aprovada em cima da hora para possibilitar o pleito fora de época.