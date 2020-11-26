Número de novos casos em 24h é o segundo maior de toda a pandemia no ES

O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que o número de 1.946 novos casos em 24h, registrado nesta quinta-feira (26) no Painel Covid-19, era o maior de toda a pandemia no ES e que, pela primeira vez, uma atualização do Painel Covid-19 superou o patamar dos 1.930 resultados positivos no intervalo de apenas um dia. Na verdade, o número é o segundo maior registrado desde o início da pandemia. No dia 7 de julho, a atualização do Painel Covid-19 registrou 2.156 novos casos em 24h. Na ocasião, foi a primeira vez que o Espírito Santo registrou mais de 2 mil casos confirmados em um dia. As informações foram corrigidas no texto e no título.