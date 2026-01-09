Saúde pública

Novo PAC Saúde destina R$ 70,5 milhões a hospitais do SUS no ES

Verba federal garante novos equipamentos e reforça UTIs, centros cirúrgicos e diagnósticos em nove hospitais capixabas

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11:44

Hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo vão receber R$ 70,5 milhões para reforçar a estrutura de atendimento. O recurso, destinado pelo Ministério da Saúde, será usado na compra de equipamentos hospitalares para nove unidades da rede estadual. O repasse integra o Novo PAC Saúde e já foi totalmente pago ao Estado.

O investimento significa mais leitos equipados, exames mais rápidos e maior segurança para pacientes em estado grave. A verba será aplicada na aquisição de monitores multiparâmetros, ventiladores pulmonares, tomógrafos, ultrassons, microscópios cirúrgicos e sistemas de vídeo endoscopia, além de tecnologias voltadas para centros cirúrgicos e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

O Hospital Estadual de Vila Velha foi uma das unidades beneficiadas com recursos do governo. Crédito: Sesa/Divulgação

Os recursos contemplam hospitais localizados em Vila Velha, São Mateus, Baixo Guandu, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado, Barra de São Francisco, Vitória e Cariacica. A lista inclui hospitais regionais, unidade de cuidado integrado, hospital infantil e um centro cirúrgico de grande porte, ampliando o impacto do investimento em diferentes regiões do Estado.

O maior aporte foi destinado ao Complexo de Saúde Norte, em São Mateus, que recebeu R$ 19,04 milhões em equipamentos necessários para a abertura do centro cirúrgico, prevista para março de 2026. No mesmo município, o Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares contará com R$ 11,47 milhões para reforçar atendimentos de média e alta complexidade, incluindo UTIs e cirurgias especializadas.

Em São José do Calçado, o hospital estadual recebeu R$ 10,02 milhões, com destaque para a compra de um tomógrafo computadorizado, equipamento essencial no atendimento a casos de AVC e politraumas. Já em Vitória, o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória foi contemplado com R$ 9,22 milhões para modernização das UTIs neonatal e pediátrica.

O Hospital Estadual de Vila Velha recebeu R$ 7,27 milhões para ampliar a capacidade de monitoramento em UTI, melhorar a esterilização de materiais e reforçar o suporte ventilatório. E, em Cariacica, o Hospital Estadual de Atenção Clínica foi beneficiado com R$ 326 mil para a compra de ventiladores pulmonares e ultrassom portátil, ampliando leitos clínicos.

A destinação dos recursos é resultado de um acordo firmado em 2023 entre o governo federal e o Espírito Santo. Após a inviabilidade técnica de apoio federal à construção do Hospital Geral em Cariacica, o Estado optou por redirecionar o valor para a compra de equipamentos, fortalecendo unidades já existentes.

As liberações foram autorizadas pelas portarias GM/MS nº 9.494 e nº 9.885, publicadas em dezembro de 2025. Segundo o Ministério da Saúde, os valores já pagos permitem que os equipamentos sejam incorporados à rede com mais rapidez.

No Espírito Santo, o Novo PAC Saúde soma 238 propostas aprovadas, com investimentos federais de R$ 330,3 milhões. Os recursos incluem obras e equipamentos para Unidades Básicas de Saúde, hospitais regionais, CAPS, ambulâncias do Samu, odontomóveis e serviços de telessaúde, ampliando o alcance do SUS em diferentes frentes de atendimento.

