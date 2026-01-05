Veja qual

Anvisa determina recolhimento de chá de camomila com larvas e fragmentos de insetos

Lote do produto ainda apresentou talos, ramos e sementes não comuns à composição do chá, segundo a agência

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 19:16

BRASÍLIA - Nesta segunda-feira (5), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento e a suspensão da comercialização, distribuição, divulgação e do consumo do lote 6802956 do chá de camomila Laví Tea, da marca Água da Serra. A decisão foi motivada pela identificação de matérias estranhas no produto, como talos, ramos e sementes não comuns à composição do chá.

De acordo com a Anvisa, análises laboratoriais apontaram a presença de 14 larvas inteiras e 224 fragmentos de insetos em uma amostra de 25 gramas, caracterizando "graves falhas nas boas práticas de fabricação do lote". O limite permitido é de até 90 fragmentos para a mesma quantidade.

Chá de camomila da marca Lavi Tea suspenso pela Anvisa Crédito: Água da Serra/Divulgação

A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (5) e ocorre após a própria empresa responsável comunicar o recolhimento voluntário ao constatar as irregularidades no produto.

O Estadão procurou a Água da Serra por seus canais oficiais, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta