Home
>
Brasil
>
Humorista Marquito é extubado, mas continua na UTI em estado grave

Humorista Marquito é extubado, mas continua na UTI em estado grave

Marquito deu entrada no hospital na quarta-feira (25), após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma moto e cair na zona norte da capital paulista. O SBT, onde ele trabalha, disse que o artista teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 1 de março de 2026 às 19:33

Após uma cirurgia na coluna que durou cerca de quatro horas na sexta-feira (27), o humorista Marco Antonio Gil Ricciardelli, mais conhecido como Marquito, 65, foi extubado neste domingo (1º). Ele continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo.

Recomendado para você

Marquito deu entrada no hospital na quarta-feira (25), após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma moto e cair na zona norte da capital paulista. O SBT, onde ele trabalha, disse que o artista teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela

Humorista Marquito é extubado, mas continua na UTI em estado grave

Em dezembro do ano passado, a casa de Flávia e Macário Júdice, no Espírito Santo, foi alvo de busca e apreensão

Esposa de desembargador do ES preso é indiciada pela Polícia Federal

Conselho confirma ter ouvido cinco pessoas que acusam o magistrado de abuso sexual; desembargador não comenta

CNJ afasta desembargador de MG que absolveu acusado de estupro de vulnerável

Segundo boletim médico, ele já está em ventilação espontânea, ou seja, não está fazendo o uso de aparelhos para ajudá-lo a respirar. No entanto, precisará fazer fisioterapia respiratória e reabilitação motora, conforme vá melhorando.

Humorista Marquito
Humorista Marquito Crédito: Reprodução/Redes Sociais/@marquitosbtoficial

"O estado geral permanece grave, com necessidade de cuidados intensivos e reavaliações seriadas", diz a equipe médica que atende o humorista.

Marquito deu entrada no hospital na quarta-feira (25), após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma moto e cair na zona norte da capital paulista. O SBT, onde ele trabalha, disse que o artista teve ferimentos no rosto e uma fratura na costela.

Na sexta, ele precisou passar por uma cirurgia na coluna cervical. Para realizar o procedimento, ele ficou sedado e fazendo uso de ventilação mecânica.

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente SBT

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais