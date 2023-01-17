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Acidente em Sooretama

“Morreram como viviam, sempre juntos”, diz prima de vítima de tragédia no ES

Pai, mãe e quatro filhos foram velados e enterrados em Pedro Canário, no Norte do Estado. Os seis morreram no domingo (15), em uma colisão frontal na BR 101 Norte
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 jan 2023 às 17:35

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 17:35

BR 101
Pai, mãe e quatro filhos foram velados e enterrados em Pedro Canário, no Norte do Estado Crédito: Acervo pessoal
Marcos Souza Santos e Edinalva dos Santos Costa, ambos de 36 anos, e os quatro filhos amavam viajar juntos. A última viagem da família, no entanto, teve um fim trágico. Os seis morreram, no último domingo (15), em um acidente na BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, após o carro em que eles estavam bater de frente com uma carreta com uma carregada com eucalipto.
"Eles morreram de uma forma muito triste, mas da forma que viviam. Sempre juntos"
Aleni de Jesus Neves - Prima de Marcos
Além do casal, estavam no veículo: João Victor dos Santos Costa Souza, de dez anos; Juan Pedro dos Santos Souza, de sete; Débora Vitória Santos Souza, de quatro; e Maria Luiza Santos, de apenas um ano e quatro meses.
Os seis saíram da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, onde moravam, e seguiam para Argolo, um distrito de Nova Viçosa, na Bahia, onde fariam uma surpresa e ao comemorarem um aniversário com a família.
Pai, mãe e quatro filhos foram velados na manhã desta terça-feira (17), no salão de uma igreja católica, em Pedro Canário, cidade no Norte do estado onde Marcos nasceu, morou e ainda tem parentes. O enterro ocorreu no período da tarde.
A família escolheu a cidade para fazer o velório e sepultamento para facilitar a chegada de parentes e amigos do casal, que se deslocaram do Rio de Janeiro, onde a família morava, e também do Sul da Bahia, terra natal da mãe das crianças.
"Só Deus para consolar. É isso que precisamos, o consolo de Deus. É muito difícil"
Aleni de Jesus Neves - Prima de Marcos

O acidente

Uma câmera instalada na carreta flagrou como aconteceu a colisão registrada às 6h03. As imagens mostram que o veículo carregado com toras de eucalipto seguia no sentido Sul, em uma velocidade que variava entre 60 e 70 km/h. Ao perceber que o carro invadiu a contramão, o monitor indica que o caminhoneiro reduziu a velocidade, mas não conseguiu impedir a batida.
Imagens mostram a parte da frente do veículo, onde estava o casal, esmagada contra a carreta. As crianças estavam no banco de trás, não usavam cinto de segurança e estavam sem cadeirinha. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu os filhos do casal.
Seis pessoas morrem após acidente em Sooretama
Seis pessoas morrem após acidente em Sooretama Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foram identificadas marcas de frenagem do automóvel. Pelas características, a PRF informou que o condutor do veículo deve ter dormido ao volante e, por isso, invadiu a contramão.

O que dizem as empresas responsáveis pela carreta

O veículo carregado com toras de eucalipto pertence à JSL e presta serviço à Suzano. "Lamentamos profundamente o acidente ocorrido na BR-101, na região de Sooretama (ES), e nos solidarizamos com a dor e sentimento dos familiares e amigos das vítimas. A empresa colabora com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido", diz o documento da JSL.
Também por meio de nota, a Suzano lamentou o acidente e disse que se solidariza com os familiares dos ocupantes do veículo, que vieram a óbito. A empresa também informou que está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido e reiterou que 100% das frotas das prestadoras de serviço são monitoradas 24h por dia, têm velocidade limitada e contam com diversos dispositivos de segurança.
“A Suzano informa que tomou conhecimento da ocorrência do acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira que presta serviços à empresa na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, na altura de Sooretama.
“Diante disso, a companhia lamenta e se solidariza com parentes e amigos das vítimas e ressalta que está em contato com a empresa de transporte parceira, diretamente envolvida neste acidente, para melhor apuração das causas e providências que estão sendo tomadas acerca do assunto.”
“A Suzano está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido e reitera que as frotas das prestadoras de serviço são monitoradas 24h por dia, tem velocidade controlada, contam com diversos dispositivos de segurança e estão dentro da conformidade da lei para circular em vias públicas. A companhia sempre preza pela segurança em todas as suas atividades e exige o mesmo de seus parceiros, e por isso segue à disposição para prestar informações às autoridades competentes.”

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