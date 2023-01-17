“Morreram como viviam, sempre juntos”, diz prima de vítima de tragédia no ES

Pai, mãe e quatro filhos foram velados e enterrados em Pedro Canário, no Norte do Estado Crédito: Acervo pessoal

"Eles morreram de uma forma muito triste, mas da forma que viviam. Sempre juntos" Aleni de Jesus Neves - Prima de Marcos

Além do casal, estavam no veículo: João Victor dos Santos Costa Souza, de dez anos; Juan Pedro dos Santos Souza, de sete; Débora Vitória Santos Souza, de quatro; e Maria Luiza Santos, de apenas um ano e quatro meses.

Os seis saíram da cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, onde moravam, e seguiam para Argolo, um distrito de Nova Viçosa, na Bahia, onde fariam uma surpresa e ao comemorarem um aniversário com a família.

Pai, mãe e quatro filhos foram velados na manhã desta terça-feira (17), no salão de uma igreja católica, em Pedro Canário , cidade no Norte do estado onde Marcos nasceu, morou e ainda tem parentes. O enterro ocorreu no período da tarde.

A família escolheu a cidade para fazer o velório e sepultamento para facilitar a chegada de parentes e amigos do casal, que se deslocaram do Rio de Janeiro, onde a família morava, e também do Sul da Bahia, terra natal da mãe das crianças.

"Só Deus para consolar. É isso que precisamos, o consolo de Deus. É muito difícil" Aleni de Jesus Neves - Prima de Marcos

O acidente

Uma câmera instalada na carreta flagrou como aconteceu a colisão registrada às 6h03. As imagens mostram que o veículo carregado com toras de eucalipto seguia no sentido Sul, em uma velocidade que variava entre 60 e 70 km/h. Ao perceber que o carro invadiu a contramão, o monitor indica que o caminhoneiro reduziu a velocidade, mas não conseguiu impedir a batida.

Imagens mostram a parte da frente do veículo, onde estava o casal, esmagada contra a carreta. As crianças estavam no banco de trás, não usavam cinto de segurança e estavam sem cadeirinha. O cilindro de gás do carro ainda comprimiu os filhos do casal.

Seis pessoas morrem após acidente em Sooretama Crédito: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal

Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não foram identificadas marcas de frenagem do automóvel. Pelas características, a PRF informou que o condutor do veículo deve ter dormido ao volante e, por isso, invadiu a contramão.

O que dizem as empresas responsáveis pela carreta

O veículo carregado com toras de eucalipto pertence à JSL e presta serviço à Suzano. "Lamentamos profundamente o acidente ocorrido na BR-101, na região de Sooretama (ES), e nos solidarizamos com a dor e sentimento dos familiares e amigos das vítimas. A empresa colabora com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido", diz o documento da JSL.

Também por meio de nota, a Suzano lamentou o acidente e disse que se solidariza com os familiares dos ocupantes do veículo, que vieram a óbito. A empresa também informou que está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido e reiterou que 100% das frotas das prestadoras de serviço são monitoradas 24h por dia, têm velocidade limitada e contam com diversos dispositivos de segurança.

“A Suzano informa que tomou conhecimento da ocorrência do acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira que presta serviços à empresa na manhã deste domingo (15), no Km 119 da BR 101, na altura de Sooretama.

“Diante disso, a companhia lamenta e se solidariza com parentes e amigos das vítimas e ressalta que está em contato com a empresa de transporte parceira, diretamente envolvida neste acidente, para melhor apuração das causas e providências que estão sendo tomadas acerca do assunto.”