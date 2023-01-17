Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
53 dias internado

Capixaba morre após AVC e família faz apelo para trazer corpo da França

Rayner Gama, de 26 anos, estava na Europa desde 2021, tentando melhorar condição de vida; ele sofreu o acidente vascular cerebral em novembro
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 jan 2023 às 12:23

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 12:23

Rayner Gama Potom, de 26 anos, morreu na França
Rayner Gama Potom, de 26 anos, morreu na França em janeiro deste ano Crédito: Arquivo familiar | Montagem A Gazeta
A família de Rayner Gama Potom, de 26 anos, está sofrendo após a morte do jovem na França e pede ajuda para trazer o corpo dele para o Espírito Santo. O técnico de enfermagem mudou para o país europeu em 2021, em busca de uma vida melhor, mas morreu no início de janeiro, vítima de complicações de um AVC.
Companheira de Rayner, a recepcionista Thaina Correia Rosa, também de 26 anos, conta que estava em um relacionamento com o jovem há quatro anos. Além do casal, a família é composta por uma filha de sete anos de outro relacionamento e a filha deles, de um ano e dez meses.
Quando passaram a morar juntos em Vila Velha, as condições financeiras estavam difíceis – fato que motivou o técnico em enfermagem a viver fora do país. “O Rayner foi para a França porque não estava dando conta de manter a casa. Trabalhava em dois empregos, quase 24 horas, no Hospital Evangélico e em uma clínica que faliu na pandemia", explica.
"Quando nos juntamos, há quatro anos, tínhamos só um colchão"
Thaina Correia Rosa - Companheira de Rayner 
Logo que chegou na localidade de Argenteuil, a cerca de 18 km de Paris, Rayner passou a atuar como pedreiro e morar em um apartamento compartilhado com amigos. Depois, foi trabalhar como repositor em um supermercado.
“O combinado era ele ficar um ano, depois de conquistar nossas coisinhas. Ele teve um AVC no dia 21 de novembro, sozinho, em casa. Ficou desacordado por muito tempo, e os meninos da república estavam todos trabalhando. Estranhei quando ele não estava mais respondendo. Ele foi achado pelos colegas umas 17h”, conta emocionada.
"Fiz uma ligação de vídeo que foi praticamente uma despedida, ele já estava acamado, entubado"
 Thaina Correia Rosa -  Companheira de Rayner

Internação

Thaina relata que o companheiro passou por uma primeira cirurgia de cinco horas e sobreviveu. Depois, ficou 53 dias internado. “Muita luta, muita esperança, todo mundo acreditava que ele iria sobreviver, mas no dia 12 de janeiro desligaram os aparelhos dele”, relembra.
Esposa faz apelo para trazer corpo de jovem de volta para o Espírito Santo
Esposa faz apelo para trazer corpo de jovem de volta para o Espírito Santo Crédito: Reprodução
Em meio a esse processo de internação, os amigos e familiares fizeram uma primeira vaquinha para custear a viagem da mãe de Rayner para a França. Mas agora, com a morte dele, precisam levantar cerca de 5,5 mil euros – o equivalente a R$ 30,6 mil na conversão atual.
“Fiz trufa para vender na praia, tudo, mas não conseguimos (levantar o valor). Primeiro, foi a dificuldade para levar a mãe dele para lá. Os amigos se juntaram, fizeram vaquinha... e, agora, há mais essa dificuldade de trazer ele para cá, para ser enterrado perto da família”, declara Thaina.
Quando o corpo chegar a Vitória, a família ainda terá o custo de R$ 1,9 mil com o velório em Guarapari, no Cemitério Parque Paraíso, onde os parentes pretendem enterrar o jovem.

Arquivos & Anexos

Valores do translado do corpo

Documento feito na França mostra o custo do translado do corpo para o Brasil
Tamanho do arquivo: 47kb
Baixar

Como ajudar

Quem quiser ajudar a família de Rayner Gama Potom pode entrar em contato com Leidiane de Jesus Liitig (irmã de Thaina), pelo telefone (27) 9 9888-5992. Também é possível fazer um pix para ela, usando o mesmo número como chave, ou para a própria Thaina por meio do CPF: 157.636.957-98.

Veja Também

Pai dos quíntuplos capixabas faz vaquinha e pede ajuda para tratar câncer

Tragédia com pai, mãe e 4 filhos lembra a que matou PM e família no ES

Mais de 12 mil pessoas podem ser despejadas de casa no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

avc frança Grande Vitória Guarapari Europa Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tudo o que aconteceu no show do Guns N’ Roses em Cariacica
Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados