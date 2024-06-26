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Continuação do tratamento

Mais duas vítimas de explosão de lancha no RJ são transferidas para o ES

A transferência foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa), segundo a qual “os demais pacientes não tinham condições clínicas para transferência"
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 jun 2024 às 18:14

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 18:14

Mais duas vítimas da explosão de uma lancha em Cabo Frio (RJ) foram transferidas para o Espírito Santo. Caroline Pimentel, 28 anos, e a filha dela, Ana Lívia Pimentel, 5 anos, chegaram ao Estado nesta quarta-feira (26), em um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).
Até então, elas estavam internadas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, no Estado vizinho. Segundo a família, a mãe foi levada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra – mesmo hospital que, no sábado (22), recebeu Letícia Sampaio, de 26 anos, que se encontra no terceiro mês de gestação. Já a menina foi encaminhada ao Hospital Infantil N. Sra. da Glória, em Vitória.
A transferência foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa), segundo a qual “os demais pacientes não tinham condições clínicas para transferência.”

Relembre o caso

Dez pessoas, moradoras de Vitória, que estavam a passeio no local, ficaram feridas após a explosão, incluindo um bebê de um ano, duas crianças e uma gestante. Eles estavam em uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando o barco explodiu, na manhã do dia 17 de junho. O piloto da lancha também se feriu, mas recebeu alta no mesmo dia.
Quatro pessoas já receberam alta. Duas continuam internadas no RJ, e outras três vítimas foram trazidas de volta ao Espírito Santo, para dar continuidade ao tratamento.
Um dos feridos, Davi Freire Zerbone, de 4 anos, morreu na sexta-feira (21). Conforme a Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro, o menino estava internado no isolamento do CTI pediátrico do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, e recebendo o suporte necessário da equipe médica e de enfermagem, mas apresentou complicações, com parada cardiorrespiratória.
No domingo (23), Aleksandro Leão Vieira, de 36 anos, que também ficou ferido na explosão, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).

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