Mais duas vítimas de explosão de lancha no RJ são transferidas para o ES

A transferência foi confirmada pela Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa), segundo a qual “os demais pacientes não tinham condições clínicas para transferência.”

Dez pessoas, moradoras de Vitória, que estavam a passeio no local, ficaram feridas após a explosão, incluindo um bebê de um ano, duas crianças e uma gestante. Eles estavam em uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando o barco explodiu, na manhã do dia 17 de junho. O piloto da lancha também se feriu, mas recebeu alta no mesmo dia.