Equipe do Gaeco chega à sede do MPES, em Vila Velha, com documentos aprendidos na Operação Armistício, realizada no dia 19 de julho Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Justiça aceita denúncia e 40 viram réus por organização criminosa no ES

SUSPENSÃO DA CARTEIRA DA OAB

O MPES informou ainda que a Justiça determinou a suspensão do exercício da advocacia para nove advogados, além da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por tornozeleira. Os demais réus tiveram a prisão preventiva decretada. Cinco deles foram transferidos para presídios federais.

A Primeira fase da Operação Armistício foi deflagrada em 19 de julho, pelo Gaeco com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo (Dint-PMES) e do 7º Batalhão da Polícia Militar.

A partir dos resultados foi possível identificar outro núcleo criminoso, com a participação de uma advogada, já suspensa da atividade por decisão judicial.

Dentre os crimes imputados aos que foram denunciados estão os de integrar organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico de drogas. Os processos tramitam na 10ª Vara Criminal de Vitória.