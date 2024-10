Jovem que atirou em namorada é condenado a oito anos de prisão no ES

A vítima, a estudante de odontologia Tayná Roberta, na época com 26 anos, precisou ser socorrida a um hospital, onde passou alguns dias até receber alta

Nicolas dos Santos Peruzo, jovem que atirou na namorada em novembro de 2023 dentro da casa dela, foi condenado a oito anos e oito meses de prisão por tentativa de feminicídio e cumprirá a pena inicialmente em regime fechado no Espírito Santo. O crime ocorreu em Jardim Marilândia, Vila Velha , onde morava a família da vítima. Na época, Nicolas tinha 22 anos e era assessor de um vereador em Vitória . A estudante de odontologia Tayná Roberta, na época com 26 anos, precisou ser socorrida a um hospital, onde passou alguns dias até receber alta e voltar para casa.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha, informou que o Tribunal do Júri foi realizado no Fórum de Vila Velha, na tarde da última terça-feira (15), e foi finalizado às 18h30. Segundo o órgão, Nicolas não poderá recorrer da decisão em liberdade e irá cumprir a pena estipulada em regime fechado.