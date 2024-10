Suspeito usou carro de psicólogo e cartão da vítima para comprar alianças

Após latrocínio, que aconteceu por volta das 22h de sexta-feira (11), Marcelo foi com a namorada a uma festa, dois cultos e comprou roupas e alianças; ele foi preso quando ia a Guarapari tentar comprar um terreno

A morte do psicólogo Silvestre Falcão Santana, de 56 anos, não abalou e sequer gerou um sentimento de arrependimento no suspeito do crime, identificado como Marcelo Souza Moreira, de 21 anos. Após o latrocínio, que aconteceu por volta das 22h de sexta-feira (11), o jovem esteve com a namorada em uma festa de Dia das Crianças no sábado (12), em dois cultos no fim de semana e chegou a comprar roupas e alianças. Conforme a Polícia Civil, o suspeito pretendia adquirir um terreno no bairro Village do Sol, em Guarapari, município onde aconteceu o crime. O latrocínio ocorreu no apartamento da vítima, na Praia do Morro.