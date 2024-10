Mulher ficou ferida

Encapuzados invadem casa e matam menino de 11 anos em Linhares

Testemunhas contaram à PM que Enthony Miguel Ferreira Rodrigues não morava no imóvel, só estava dormindo lá; mulher baleada estava dormindo com o filho, um bebê de quatro meses, no momento dos disparos

Menino não morava no local e dormia quando foi morto. (Reprodução/Redes Sociais)

Um menino de 11 anos foi assassinado a tiros em um apartamento no Residencial Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (15), e, além de Enthony Miguel Ferreira Rodrigues – que faleceu no local – uma mulher de 23 anos também foi atingida por disparos, mas sobreviveu. Segundo a Polícia Militar, ela estava dormindo na cama com o filho de quatro meses quando acabou baleada.

À Polícia Militar, testemunhas relataram que Enthony não morava no local, mas passou a noite e iria dormir no imóvel. Ele estava deitado em um colchão e, no mesmo quarto, estavam uma mulher e o bebê.

Ainda segundo a PM, foi relatado que por volta de 1h30 um grupo de indivíduos encapuzados arrombou a janela da sala, entrou no imóvel e foi em direção ao quarto, onde os suspeitos efetuaram vários disparos, que acertaram o menino e a mulher. A corporação disse que, em outro quarto, dormiam a dona da residência e outra mulher – que também não residia ali – com algumas crianças. Elas não foram atingidas. Os suspeitos fugiram em um carro e depois não foram mais vistos.

A mulher ferida foi socorrida por pessoas da região e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares. Não há informações sobre o estado de saúde dela. A perícia da Polícia Científica foi acionada para recolher o corpo da vítima e encaminhou até a Seção Regional de Medicina Legal (SML) do município. Foi verificado que Enthony sofreu 10 perfurações pelo corpo, entre entradas e saídas.

Segundo a Polícia Civil, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

“Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”.

