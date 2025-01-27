Jovem capixaba segue passos da irmã e fica em 1° lugar em Medicina na Ufes

Ter os familiares como referência é algo comum para muitos jovens ao redor do Brasil e do mundo. No Espírito Santo, claro, não é diferente. Trilhar o caminho parecido com o de avós, pais e irmãos ao longo da vida costuma ser a meta, entre eles. Mas há casos em que a similaridade dos passos seguidos é tanta que chama a atenção. Foi o que ocorreu com os irmãos Alice e Gabriel Murad, moradores de Vila Velha.
No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2023, Alice computou 845,45 pontos e ficou em primeiro lugar no curso de Medicina na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), garantindo o ingresso na instituição federal através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Um ano depois, o mesmo feito foi alcançado pelo irmão dela, Gabriel, que marcou 827,92 pontos no Enem 2024 e passou em primeiro lugar em Medicina na Ufes. O resultado da seleção foi divulgado na manhã desta segunda-feira (27) pelo Ministério da Educação (MEC).
Gabriel, atualmente com 18 anos, contou à reportagem de A Gazeta que a felicidade é total na casa onde vive com os pais e a irmã, em Vila Velha.
Jovem capixaba segue passos da irmã e fica em 1º lugar em Medicina na Ufes
“Eu confesso que fiquei bem surpreso porque não esperava passar em primeiro. Hoje acordei muito feliz e agradecido com a notícia. Meus pais também ficaram muito felizes. Eles me apoiam sempre e felicidade é a palavra que define tudo o que estamos sentindo”, disse o jovem, explicando ainda que a irmã sempre foi uma referência.
"Sempre me espelhei muito na minha irmã. Fico muito feliz que a gente vai seguir a mesma profissão"
Para a conquista da nota, porém, apenas observar a conquista da irmã não seria o suficiente. Uma rotina disciplinada de estudos na escola, em casa e com cursos complementares formaram a base para o primeiro lugar de Gabriel no curso mais concorrido do Estado.
“Nós temos tios e primos que são médicos, e a Medicina virou o meu sonho. Apesar de idas e vindas com essa ideia, no terceiro ano do ensino médio decidi que era isso mesmo o que eu iria fazer. Eu tinha aula de manhã na escola e seguia estudando em casa. Além disso, fazia um curso de redação todas as sextas-feiras”, lembra o mais novo calouro da Ufes.
Referência para o caçula, a irmã afirma que, junto da felicidade, o orgulho também toma conta da família.
“Estou extremamente orgulhosa por esse feito dele, que conseguiu passar direto do terceiro ano do ensino médio, uma coisa que eu não consegui fazer. Ainda não temos definida a área que vamos seguir, mas o que importa agora é que estamos muito contentes. Quero muito que ele consiga se realizar no curso dele, assim como eu estou sendo feliz no meu”, disse Alice, atualmente no segundo período de Medicina.
Próximos passos
Com a nota e o resultado em mãos, Gabriel se junta agora a 254.898 estudantes que devem formalizar a matrícula ou registro acadêmico até a próxima sexta-feira (31). Quem não foi aprovado ainda pode manifestar interesse em participar da lista de espera, que também recebe os dados até o dia 31 no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para esses alunos, os resultados serão divulgados em datas a serem definidas por cada instituição.