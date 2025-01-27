Jovem capixaba segue passos da irmã e fica em 1° lugar em Medicina na Ufes

Gabriel comemora a aprovação em Medicina, mesmo curso da irmã, Alice, que está no segundo período Crédito: Arquivo pessoal

Ter os familiares como referência é algo comum para muitos jovens ao redor do Brasil e do mundo. No Espírito Santo , claro, não é diferente. Trilhar o caminho parecido com o de avós, pais e irmãos ao longo da vida costuma ser a meta, entre eles. Mas há casos em que a similaridade dos passos seguidos é tanta que chama a atenção. Foi o que ocorreu com os irmãos Alice e Gabriel Murad, moradores de Vila Velha

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Gabriel, atualmente com 18 anos, contou à reportagem de A Gazeta que a felicidade é total na casa onde vive com os pais e a irmã, em Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Jovem capixaba segue passos da irmã e fica em 1º lugar em Medicina na Ufes

“Eu confesso que fiquei bem surpreso porque não esperava passar em primeiro. Hoje acordei muito feliz e agradecido com a notícia. Meus pais também ficaram muito felizes. Eles me apoiam sempre e felicidade é a palavra que define tudo o que estamos sentindo”, disse o jovem, explicando ainda que a irmã sempre foi uma referência.

"Sempre me espelhei muito na minha irmã. Fico muito feliz que a gente vai seguir a mesma profissão" Gabriel Murad - Primeiro lugar em Medicina na Ufes em 2025

Alice, a mãe Angèle, Gabriel e o pai Fabiano: alegria dupla com o resultado do Sisu em 2024 e 2025 Crédito: Arquivo pessoal

Para a conquista da nota, porém, apenas observar a conquista da irmã não seria o suficiente. Uma rotina disciplinada de estudos na escola, em casa e com cursos complementares formaram a base para o primeiro lugar de Gabriel no curso mais concorrido do Estado.

“Nós temos tios e primos que são médicos, e a Medicina virou o meu sonho. Apesar de idas e vindas com essa ideia, no terceiro ano do ensino médio decidi que era isso mesmo o que eu iria fazer. Eu tinha aula de manhã na escola e seguia estudando em casa. Além disso, fazia um curso de redação todas as sextas-feiras”, lembra o mais novo calouro da Ufes.

Referência para o caçula, a irmã afirma que, junto da felicidade, o orgulho também toma conta da família.

“Estou extremamente orgulhosa por esse feito dele, que conseguiu passar direto do terceiro ano do ensino médio, uma coisa que eu não consegui fazer. Ainda não temos definida a área que vamos seguir, mas o que importa agora é que estamos muito contentes. Quero muito que ele consiga se realizar no curso dele, assim como eu estou sendo feliz no meu”, disse Alice, atualmente no segundo período de Medicina.

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