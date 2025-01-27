Veja a lista de aprovados na Ufes e no Ifes pelo Sisu 2025

Sisu 2025 divulgou a lista de aprovados nesta segunda-feira (27) Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Para garantia das vagas, que são ofertadas em variados campi ao redor do Estado, os estudantes contaram com os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, a porta de entrada para o Sisu, que, consequentemente, serve como forma de ingresso nas instituições de ensino.



Com o resultado em mãos, os aprovados devem formalizar a matrícula ou registro acadêmico na universidade ou no instituto até a próxima sexta-feira (31). Quem não foi aprovado ainda pode manifestar interesse em participar da lista de espera, que também recebe os dados até o dia 31 no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior . Para esses alunos, os resultados serão divulgados em datas a serem definidas por cada instituição.

Nas listas abaixo, os estudantes podem pesquisar pelo próprio nome, pelo curso e pelo campus e turno onde vai estudar.

Os aprovados na Ufes

Os aprovados no Ifes

Segundo o Ministério da Educação (MEC), ao redor do Brasil, o Sisu 2025 tem 254.899 candidatos aprovados, sendo 128.691 na ampla concorrência, 111.655 na modalidade de cotas e 14.553 através de ações afirmativas das instituições de ensino superior.

“Um dos destaques da edição é o Pé-de-Meia Licenciaturas, incentivo financeiro para estudantes que optarem por cursos que formam professores. Uma das frentes do programa Mais Professores para o Brasil, o Pé-de-Meia Licenciaturas contribuiu para aumentar em mais de 23% a procura por cursos presenciais”, pontua o MEC.

Ainda segundo a pasta nacional da Educação, todos os candidatos inscritos no Sisu foram classificados, primeiramente, na modalidade de ampla concorrência, seguindo o desempenho no Enem 2024. A partir daí, é prevista a reserva de vagas, segundo os critérios da Lei de Cotas.