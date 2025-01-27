Veja a lista de aprovados na Ufes e no Ifes pelo Sisu 2025

Após problemas técnicos e atraso de um dia, o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foi divulgado na manhã desta segunda-feira (27). No Espírito Santo, o programa garante 6.593 vagas para estudantes na Universidade Federal (Ufes) e no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) ao longo do ano letivo que está para iniciar.
Para garantia das vagas, que são ofertadas em variados campi ao redor do Estado, os estudantes contaram com os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, a porta de entrada para o Sisu, que, consequentemente, serve como forma de ingresso nas instituições de ensino.
Com o resultado em mãos, os aprovados devem formalizar a matrícula ou registro acadêmico na universidade ou no instituto até a próxima sexta-feira (31). Quem não foi aprovado ainda pode manifestar interesse em participar da lista de espera, que também recebe os dados até o dia 31 no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para esses alunos, os resultados serão divulgados em datas a serem definidas por cada instituição.
- Nas listas abaixo, os estudantes podem pesquisar pelo próprio nome, pelo curso e pelo campus e turno onde vai estudar.
Os aprovados na Ufes
Os aprovados no Ifes
Segundo o Ministério da Educação (MEC), ao redor do Brasil, o Sisu 2025 tem 254.899 candidatos aprovados, sendo 128.691 na ampla concorrência, 111.655 na modalidade de cotas e 14.553 através de ações afirmativas das instituições de ensino superior.
“Um dos destaques da edição é o Pé-de-Meia Licenciaturas, incentivo financeiro para estudantes que optarem por cursos que formam professores. Uma das frentes do programa Mais Professores para o Brasil, o Pé-de-Meia Licenciaturas contribuiu para aumentar em mais de 23% a procura por cursos presenciais”, pontua o MEC.
Ainda segundo a pasta nacional da Educação, todos os candidatos inscritos no Sisu foram classificados, primeiramente, na modalidade de ampla concorrência, seguindo o desempenho no Enem 2024. A partir daí, é prevista a reserva de vagas, segundo os critérios da Lei de Cotas.
“No mínimo 50% das vagas para graduações de todas as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação (MEC) são reservadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas ou comunitárias, que atuam no âmbito da educação do campo e são conveniadas com o poder público”, divulga o Ministério.