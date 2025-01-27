Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ensino superior

Veja a lista de aprovados na Ufes e no Ifes pelo Sisu 2025

Com o resultado em mãos, os aprovados devem formalizar a matrícula ou registro acadêmico até a próxima sexta-feira (31)
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

27 jan 2025 às 16:10

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 16:10

Sisu 2025 abriu suas inscrições na última sexta-feira (17)
Sisu 2025 divulgou a lista de aprovados nesta segunda-feira (27) Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Após problemas técnicos e atraso de um dia, o resultado da chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foi divulgado na manhã desta segunda-feira (27). No Espírito Santo, o programa garante 6.593 vagas para estudantes na Universidade Federal (Ufes) e no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) ao longo do ano letivo que está para iniciar.
Para garantia das vagas, que são ofertadas em variados campi ao redor do Estado, os estudantes contaram com os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, a porta de entrada para o Sisu, que, consequentemente, serve como forma de ingresso nas instituições de ensino.
Com o resultado em mãos, os aprovados devem formalizar a matrícula ou registro acadêmico na universidade ou no instituto até a próxima sexta-feira (31). Quem não foi aprovado ainda pode manifestar interesse em participar da lista de espera, que também recebe os dados até o dia 31 no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para esses alunos, os resultados serão divulgados em datas a serem definidas por cada instituição.
  • Nas listas abaixo, os estudantes podem pesquisar pelo próprio nome, pelo curso e pelo campus e turno onde vai estudar.

Os aprovados na Ufes

Os aprovados no Ifes

Segundo o Ministério da Educação (MEC), ao redor do Brasil, o Sisu 2025 tem 254.899 candidatos aprovados, sendo 128.691 na ampla concorrência, 111.655 na modalidade de cotas e 14.553 através de ações afirmativas das instituições de ensino superior.
“Um dos destaques da edição é o Pé-de-Meia Licenciaturas, incentivo financeiro para estudantes que optarem por cursos que formam professores. Uma das frentes do programa Mais Professores para o Brasil, o Pé-de-Meia Licenciaturas contribuiu para aumentar em mais de 23% a procura por cursos presenciais”, pontua o MEC.
Ainda segundo a pasta nacional da Educação, todos os candidatos inscritos no Sisu foram classificados, primeiramente, na modalidade de ampla concorrência, seguindo o desempenho no Enem 2024. A partir daí, é prevista a reserva de vagas, segundo os critérios da Lei de Cotas.
“No mínimo 50% das vagas para graduações de todas as instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação (MEC) são reservadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas ou comunitárias, que atuam no âmbito da educação do campo e são conveniadas com o poder público”, divulga o Ministério.

Veja Também

5 livros que Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro, te indica

Mochilas 2025: confira modelos para escola, trabalho e até viagem

Quer comprar um Kindle? Veja como adquirir e personalizar dispositivo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Enem espírito santo IFES UFES Sisu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES
Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados