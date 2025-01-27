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MEC divulga resultado do Sisu 2025 com um dia de atraso

Para consultar as listas de aprovados, é preciso entrar no site do programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 jan 2025 às 09:04

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 09:04

Sisu 2025 abriu suas inscrições na última sexta-feira (17)
Sisu 2025 abriu suas inscrições na última sexta-feira (17) Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 foram divulgados nesta segunda-feira, 27, após um dia de atraso. Segundo o Ministério da Educação, a mudança na data ocorreu por conta de problemas técnicos. Para consultar as listas de aprovados, é preciso entrar no site do programa (https://acessounico.mec.gov.br/sisu).
No domingo, 26, o MEC afirmou que equipes da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação trabalhavam na finalização das listas com os nomes dos aprovados, e que a apresentação dos resultados seria divulgada ao longo desta segunda, 27.
O adiamento descumpre com um prazo determinado pelo próprio MEC, que divulgava o 26 de janeiro como a data para o anúncio dos aprovados. "O MEC informa que as equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação seguem trabalhando na finalização dos resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. A divulgação ocorrerá ao longo desta segunda-feira, 27 de janeiro", disse a pasta.
Por conta do atraso, a Universidade Federal de Itajubá (Unifei) fez uma retificação em seu edital e adiou as suas matrículas para o dia 29 de janeiro. "Informamos que a matrícula digital será realizada nos dias 29, 30 e 31/01, pois o MEC não encaminhou a lista dos aprovados para as instituições na data de hoje, dia 26/01, conforme cronograma", informa a instituição em seu site.

Matrícula

Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular como por meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital. Inicialmente, as datas previstas ficavam entre 27 e 31 de janeiro. Com o adiamento dos resultados, é possível que ocorra mudanças no cronograma de cada instituição.
O procedimento de matrícula é diferente entre as instituições de ensino superior. O candidato selecionado deve consultar o edital de ingresso via Sisu da universidade onde foi aprovado, para verificar:
  • a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula;
  • se a matrícula será realizada de forma digital e/ou presencial;
  • os períodos e horários estabelecidos para a entrega da documentação e para a realização dos demais procedimentos.

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