Entenda, passo a passo, como é feita a consulta de vaga no Sisu

Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 podem participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada para o ensino superior público. As vagas nas universidades e institutos federais podem ser consultadas até terça-feira, 21 de janeiro.
Ao todo, são 261.799 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País, incluindo as mais de 68 mil vagas disponíveis para o Pé-de-Meia das Licenciaturas, que oferta uma bolsa mensal de R$ 1.050 para universitários que escolherem a graduação em uma das áreas de Licenciatura no Sisu.
No Espírito Santo, estão sendo ofertadas 6,6 mil vagas. A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), vão ofertar, respectivamente, 4.997 e 1.629 vagas em cursos de graduação.
Para consultar as vagas no Sisu, os candidatos devem seguir o passo a passo:
- Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e clique em "Consultar oferta de vagas e notas de corte" (acima de "Tire suas dúvidas sobre o Sisu").
- Filtre a busca por municípios, instituições ou cursos.
- Ao consultar a instituição, será possível analisar todos os cursos e as vagas ofertados. Se optar por consultar o curso, será possível ver todas as instituições em que é possível aplicar. Já por município, será possível ver todas as instituições e cursos naquela cidade.
- Clique no curso de interesse e analise a reserva de vagas e o total de vagas disponíveis. Enquanto as inscrições para o Sisu estiverem aberta, é possível ver também a nota de corte do dia anterior (após o dia 21, a nota de corte será a final).
Podem se inscrever no Sisu os candidatos que não obtiveram zero na prova de redação. A inscrição é gratuita. É vedada a participação de quem declarou ter feito o Enem 2024 na condição de treineiro.
Cronograma Sisu 2025
- Inscrição: 17/1 a 21/1
- Chamada regular: 26/1
- Manifestação de interesse na lista de espera: 26/1 a 31/1
- Matrícula: 27/1 a 31/1