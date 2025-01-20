Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Entenda, passo a passo, como é feita a consulta de vaga no Sisu
Ensino superior

Entenda, passo a passo, como é feita a consulta de vaga no Sisu

Sistema é a principal porta de acesso para instituições públicas de ensino superior de todo o País
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2025 às 12:55

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 12:55

Sisu 2025 abriu suas inscrições na última sexta-feira (17)
Sisu 2025 abriu suas inscrições na última sexta-feira (17) Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 podem participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), principal porta de entrada para o ensino superior público. As vagas nas universidades e institutos federais podem ser consultadas até terça-feira, 21 de janeiro.

Veja Também

Sisu 2025: veja notas de corte parciais da Ufes e do Ifes no 2º dia da seleção

Ao todo, são 261.799 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do País, incluindo as mais de 68 mil vagas disponíveis para o Pé-de-Meia das Licenciaturas, que oferta uma bolsa mensal de R$ 1.050 para universitários que escolherem a graduação em uma das áreas de Licenciatura no Sisu.
No Espírito Santoestão sendo ofertadas 6,6 mil vagas. A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), vão ofertar, respectivamente, 4.997 e 1.629 vagas em cursos de graduação.
Para consultar as vagas no Sisu, os candidatos devem seguir o passo a passo:
  1. Acesse o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e clique em "Consultar oferta de vagas e notas de corte" (acima de "Tire suas dúvidas sobre o Sisu").
  2. Filtre a busca por municípios, instituições ou cursos.
  3. Ao consultar a instituição, será possível analisar todos os cursos e as vagas ofertados. Se optar por consultar o curso, será possível ver todas as instituições em que é possível aplicar. Já por município, será possível ver todas as instituições e cursos naquela cidade.
  4. Clique no curso de interesse e analise a reserva de vagas e o total de vagas disponíveis. Enquanto as inscrições para o Sisu estiverem aberta, é possível ver também a nota de corte do dia anterior (após o dia 21, a nota de corte será a final).
Podem se inscrever no Sisu os candidatos que não obtiveram zero na prova de redação. A inscrição é gratuita. É vedada a participação de quem declarou ter feito o Enem 2024 na condição de treineiro.

Cronograma Sisu 2025

  1. Inscrição: 17/1 a 21/1
  2. Chamada regular: 26/1
  3. Manifestação de interesse na lista de espera: 26/1 a 31/1
  4. Matrícula: 27/1 a 31/1

Veja Também

Sisu 2025: acompanhe live com dicas para reta final de inscrições

Simulador Sisu: veja em qual faculdade você consegue passar com sua nota do Enem

Sisu 2025: Ufes e Ifes têm 6,6 mil vagas; veja notas de corte para passar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso
Imagem de destaque
Box de banheiro: 5 ideias para se inspirar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados