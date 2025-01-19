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Acesso ao ensino superior

Sisu 2025: veja notas de corte parciais da Ufes e do Ifes no 2° dia da seleção

A pedido de A Gazeta, Gama Pré-Vestibular realiza levantamento da pontuação daqueles que se cadastraram no Sisu; confira o resultado até agora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2025 às 14:32

Publicado em 19 de Janeiro de 2025 às 14:32

UFES
A Ufes usa o Sisu para definir os novos alunos que vão ingressar no ensino superior Crédito: Ricardo Medeiros
As notas de corte parciais referentes ao segundo dia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, principal porta de entrada para as universidades públicas do país, foram divulgadas. As inscrições no processo seletivo seguem até a próxima terça-feira (21) e a chamada regular está prevista para o dia 26 deste mês (veja o cronograma abaixo).
> Simulador Sisu: veja em qual faculdade você consegue passar com sua nota do Enem
A pedido da redação de A Gazeta, a Gama Pré-Vestibular realizou levantamento das notas de corte parciais na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).
Segundo a Gama, os cursos que aparecem com a nota de corte vazia é porque ainda não atingiram a quantidade total de inscritos. Confira as notas parciais:

Inscrições

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e que não obtiveram zero na prova de redação podem utilizar suas notas para concorrer a uma das vagas. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É vedada a participação de quem declarou ter feito o Enem 2024 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e realizou o exame para fins de autoavaliação).
Cronograma 2025 - Sisu
Cronograma do Sisu 2025 Crédito: Ministério da Educação

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Enem IFES MEC UFES Sisu Ensino Superior Universidades Enem 2024
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