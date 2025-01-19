Sisu 2025: veja notas de corte parciais da Ufes e do Ifes no 2° dia da seleção

As notas de corte parciais referentes ao segundo dia do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, principal porta de entrada para as universidades públicas do país, foram divulgadas. As inscrições no processo seletivo seguem até a próxima terça-feira (21) e a chamada regular está prevista para o dia 26 deste mês (veja o cronograma abaixo).
A pedido da redação de A Gazeta, a Gama Pré-Vestibular realizou levantamento das notas de corte parciais na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes).
Segundo a Gama, os cursos que aparecem com a nota de corte vazia é porque ainda não atingiram a quantidade total de inscritos. Confira as notas parciais:
Inscrições
De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 e que não obtiveram zero na prova de redação podem utilizar suas notas para concorrer a uma das vagas. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. É vedada a participação de quem declarou ter feito o Enem 2024 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e realizou o exame para fins de autoavaliação).