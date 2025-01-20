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De olho nas vagas

Sisu 2025: acompanhe live com dicas para reta final de inscrições

Evento acompanha o processo seletivo para analisar as tendências, as notas de cortes e concorrência dos cursos nas instituições de ensino superior
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

20 jan 2025 às 03:00

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 03:00

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 começaram na última sexta-feira (17) e, para ajudar os candidatos a sanarem dúvidas sobre o sistema, a Gama Pré-vestibular realiza o Plantão Sisu, uma série de lives transmitidas por A Gazeta, diariamente, sempre às 9h, até terça-feira (21), prazo final para se inscrever na disputa por uma vaga em instituições federais de ensino superior.
O evento acompanha o processo seletivo para analisar as tendências, as notas de cortes e concorrência dos cursos. Além das lives, a Gama publica um relatório diário com as notas de corte parciais das universidades federais, em conjunto com um simulador de chances de ingresso nas instituições de ensino superior.

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No Espírito Santo, o Sisu conta com mais de seis mil vagas nas instituições federais de ensino. 4.997 matrículas são ofertadas pela Universidade Federal capixaba (Ufes) nos campi de AlegreSão Mateus, Goiabeiras e Maruípe, sendo os dois últimos situados em Vitória. Do total de vagas, 2.538 serão destinadas à reserva (cotas) e 2.549 à ampla concorrência.
Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) oferta 1.629 vagas para 57 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e tecnólogos em 21 campi da instituição ao redor do Estado. Metade dessas vagas são reservadas para cotas e, para concorrência, é necessário que a pessoa inscrita tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas brasileiras. Isso vale tanto para os estudantes que fizeram o ensino regular, quanto para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e exames de certificação em escolas públicas.

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