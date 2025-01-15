MEC abre consulta de vagas para o processo seletivo do Sisu 2025

SÃO PAULO - O MEC (Ministério da Educação) abriu nesta quarta-feira (15) a consulta de vagas para o processo seletivo do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2025, sistema que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior do país. A maioria das instituições participantes é da rede federal de ensino superior, com destaque para universidades e institutos federais.

Ao todo, serão ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país. Segundo o MEC, até a abertura das inscrições, nesta sexta-feira (17), esses dados podem ser alterados em decorrência de ajustes no sistema.

O período de inscrição será entre 17 e 21 de janeiro. Podem concorrer todos os candidatos que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 e que não obtiveram zero na prova de redação. Treineiros também não podem participar.

Esta edição do Sisu já contempla as vagas disponíveis para o Pé-de-Meia Licenciaturas , que é parte do programa Mais Professores para o Brasil, novo programa do MEC para incentivar a formação e a permanência de professores na carreira. Serão mais de 68 mil vagas para os estudantes. O auxílio para a bolsa será de R$ 2.100, além do salário, por até dois anos.

Este ano, os Estados com mais vagas ofertadas no Sisu são Minas Gerais (34.049), Rio de Janeiro (28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268). As Universidades Federais do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fluminense (UFF) são as que oferecem mais vagas: 9.050 e 8.683, respectivamente. Entre os institutos federais, o do Ceará (IFCE) é o que tem mais vagas (6.022), seguido pelo Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com 5.675, e pelo Instituto Federal da Paraíba, com 2.850.

O Sisu 2025 ainda terá 14.521 vagas de grau tecnológico em cursos variados, como: energias renováveis; gestão de dados, tecnologia da informação; ciência dos dados; análise e desenvolvimento de sistemas; redes de computadores; telemática; sistemas para internet; sistemas de telecomunicações, entre outros.

Por meio do Portal Único, os estudantes podem conferir as oportunidades ofertadas e quais os cursos oferecidos. Para isso, basta clicar em "Consultar ofertas de vagas" e usar a ferramenta de pesquisa para explorar as opções de cursos por nome, instituição e localização.