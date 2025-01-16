Sisu abre inscrições nesta sexta (17); ES têm 6,6 mil vagas para Ufes e Ifes

Página do Sisu 2023 na internet Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As inscrições

O processo seletivo do Sisu possui apenas uma etapa de inscrição, em que o candidato faz suas opções de inscrição entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes, definindo se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas (cotas). Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar suas opções, sendo que será considerada válida a última inscrição confirmada.

“Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações. Serão considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo Sisu em cada curso, por modalidade de concorrência. A cada chamada, os candidatos selecionados têm um prazo para efetuar a matrícula na instituição, confirmando dessa forma a ocupação da vaga”, explica o MEC.

Ainda segundo o ministério, após as chamadas regulares do processo seletivo, o Sisu vai disponibilizar às instituições participantes uma lista de espera a ser utilizada prioritariamente para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas. Para participar da lista de espera do Sisu, o candidato deve manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma anual.

A edição atual do Sisu já contempla as vagas disponíveis para o Pé-de-Meia Licenciaturas , que é parte do programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa do MEC para incentivar a formação e a permanência de professores na carreira. Ao redor do país, serão mais de 68 mil vagas para os estudantes. O auxílio para a bolsa será de R$ 2.100, além do salário, por até dois anos.

Alunos têm até 21 de janeiro para realizar inscrições no Sisu 2025 Crédito: Ministério da Educação

As vagas no ES

Na Ufes, as oportunidades de ingresso na instituição de ensino serão distribuídas nos campi de Alegre, São Mateus, Goiabeiras e Maruípe — os dois últimos situados em Vitória. Ao todo, são 4.997 vagas para os dois semestres letivos (2025/1 e 2025/2). Desse número, 2.538 serão destinadas à reserva de vagas (cotas) e 2.459 à ampla concorrência.

Edital Ufes Sisu 2025 (clique aqui para acessar)

Já as 1.629 vagas ofertadas pelo Ifes são para 57 cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos), na modalidade presencial, de 21 campi da instituição ao redor do Estado.

Metade das vagas na instituição é reservada para ações afirmativas (cotas), seguindo a legislação vigente. Para concorrer a uma dessas vagas o primeiro critério é que a pessoa inscrita tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas brasileiras. Isso vale tanto para os que fizeram o ensino regular quanto para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e exames de certificação em escolas públicas.

Edital Ifes Sisu 2025 (clique aqui para acessar)

Simule suas chances

Uma ferramenta idealizada pela Gama Pré-vestibulares permite que os candidatos que fizeram o Enem simulem, a partir das notas, quais as chances de aprovação em cada instituição de ensino superior. Veja aqui como usar o Simulador Sisu