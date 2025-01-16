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Ensino superior

Sisu abre inscrições nesta sexta (17); ES têm 6,6 mil vagas para Ufes e Ifes

Programa possui apenas uma etapa de inscrição, em que o candidato faz suas opções entre as vagas ofertadas pelas instituições públicas de todo o País usando a nota do Enem
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

16 jan 2025 às 10:47

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 10:47

Página do Sisu 2023 na internet
Página do Sisu 2023 na internet Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Porta de entrada de milhares de estudantes para o ensino superior em instituições públicas, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 abre suas inscrições nesta sexta-feira (17) através do Portal Único de Acesso elaborado pelo Ministério da Educação (MEC).
Os candidatos vão poder se inscrever, usando a nota do Enem, até a próxima terça-feira (21). No Espírito Santo, a Universidade Federal (Ufes) e o Instituto Federal (Ifes) vão ofertar, juntos, mais de 6,6 mil vagas.

As inscrições

O processo seletivo do Sisu possui apenas uma etapa de inscrição, em que o candidato faz suas opções de inscrição entre as vagas ofertadas pelas instituições participantes, definindo se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas (cotas). Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar suas opções, sendo que será considerada válida a última inscrição confirmada.
“Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações. Serão considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo Sisu em cada curso, por modalidade de concorrência. A cada chamada, os candidatos selecionados têm um prazo para efetuar a matrícula na instituição, confirmando dessa forma a ocupação da vaga”, explica o MEC.
Ainda segundo o ministério, após as chamadas regulares do processo seletivo, o Sisu vai disponibilizar às instituições participantes uma lista de espera a ser utilizada prioritariamente para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas. Para participar da lista de espera do Sisu, o candidato deve manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma anual.
A edição atual do Sisu já contempla as vagas disponíveis para o Pé-de-Meia Licenciaturas, que é parte do programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa do MEC para incentivar a formação e a permanência de professores na carreira. Ao redor do país, serão mais de 68 mil vagas para os estudantes. O auxílio para a bolsa será de R$ 2.100, além do salário, por até dois anos.
Alunos têm até 21 de janeiro para realizar inscrições no Sisu 2025
Alunos têm até 21 de janeiro para realizar inscrições no Sisu 2025 Crédito: Ministério da Educação

As vagas no ES

Na Ufes, as oportunidades de ingresso na instituição de ensino serão distribuídas nos campi de Alegre, São Mateus, Goiabeiras e Maruípe — os dois últimos situados em Vitória. Ao todo, são 4.997 vagas para os dois semestres letivos (2025/1 e 2025/2). Desse número, 2.538 serão destinadas à reserva de vagas (cotas) e 2.459 à ampla concorrência.
Já as 1.629 vagas ofertadas pelo Ifes são para 57 cursos de graduação (bacharelados, licenciaturas e tecnólogos), na modalidade presencial, de 21 campi da instituição ao redor do Estado.
Metade das vagas na instituição é reservada para ações afirmativas (cotas), seguindo a legislação vigente. Para concorrer a uma dessas vagas o primeiro critério é que a pessoa inscrita tenha cursado todo o ensino médio em escolas públicas brasileiras. Isso vale tanto para os que fizeram o ensino regular quanto para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e exames de certificação em escolas públicas.

Simule suas chances

Uma ferramenta idealizada pela Gama Pré-vestibulares permite que os candidatos que fizeram o Enem simulem, a partir das notas, quais as chances de aprovação em cada instituição de ensino superior. Veja aqui como usar o Simulador Sisu.
No sistema, os estudantes devem informar as notas em Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e redação e escolher filtros de busca, como o curso que desejam estudar, local ou instituição. A partir daí, será possível verificar, com base nas notas de corte de anos anteriores, quais as chances de aprovação em cada instituição: alta, média, ou baixa, considerando a nota de corte média das instituições nos processos seletivos anteriores. Neste ano, o sistema será atualizado diariamente com as notas de corte e as previsões de variações para os alunos.

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