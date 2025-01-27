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Quase quatro mil servidores podem ter pagamentos suspensos no ES

Aposentados e pensionistas que estão com pendências na fase de 'Recadastramento' precisam regularizar a situação até a próxima sexta-feira (31)
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

27 jan 2025 às 16:11

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 16:11

IPAJM
Sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do ES - IPAJM Crédito: Carlos Alberto Silva
Atenção, aposentados e pensionistas. O Instituto de Previdência do Estado (IPAJM) está convocando os servidores do terceiro período do Recadastramento de 2024, aqueles que fazem aniversário nos quatro últimos meses do ano, e que estão com pendências nas etapas obrigatórias do procedimento. A situação deve ser regularizada até a próxima sexta-feira (31). Caso contrário, o pagamento do benefício será suspenso a partir de 1º de fevereiro. 
Conforme documento disponibilizado pelo órgão, há cerca de 3,7 mil pessoas com pendências no Espírito Santo e que podem ter o pagamento suspenso. 
Como descobrir se meu nome está na lista daqueles que não estão em dia com o Recadastramento?
Quais são as fases obrigatórias do procedimento?
  1. Prova de Vida: basta que o beneficiário compareça em qualquer agência do Banestes, distribuída por todo o Espírito Santo, com documentos de identificação com foto, como carteira de identidade ou motorista e CPF;
  2. Atualização Cadastral: deve ser feita no site www.ipajm.es.gov.br, dentro do banner do Recadastramento. No conteúdo desse banner, há um ícone vermelho e em destaque intitulado “CLIQUE AQUI”. Nesse item, o beneficiário será direcionado à página onde procederá com a atualização cadastra
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