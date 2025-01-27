Quase quatro mil servidores podem ter pagamentos suspensos no ES

Atenção, aposentados e pensionistas. O Instituto de Previdência do Estado (IPAJM) está convocando os servidores do terceiro período do Recadastramento de 2024, aqueles que fazem aniversário nos quatro últimos meses do ano, e que estão com pendências nas etapas obrigatórias do procedimento. A situação deve ser regularizada até a próxima sexta-feira (31). Caso contrário, o pagamento do benefício será suspenso a partir de 1º de fevereiro.