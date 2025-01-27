Advogados do ES são liberados de usar terno e gravata em audiências durante o verão

Os advogados do Espírito Santo não são mais obrigados a utilizar terno e gravata nas unidades judiciárias, inclusive nas audiências, devido às altas temperaturas do verão. A medida é válida até o dia 20 de março.

A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) a partir de uma solicitação feita pela Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES). Com isso, o uso de paletó passa a ser facultativo.