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Sul do Estado

Caixa disponibiliza saque calamidade para moradores de cidade do ES afetada pelas chuvas

Saque do FGTS será liberado para moradores do município, que foi fortemente impactado pelos temporais deste começo de ano; veja as regras
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

27 jan 2025 às 16:24

Publicado em 27 de Janeiro de 2025 às 16:24

Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal vão oferecer o crédito com garantia do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
Trabalhadores de Irupi afetados pelas chuvas poderão realizar saque calamidade Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os moradores de Irupi, na Região Sul do Estado, já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço por calamidade, devido aos danos causados pelas chuvas intensas que aconteceram na cidade no início de janeiro de 2025. Na época, o temporal causou um alagamento que resultou em carros arrastados pela água e fez com que quase 90 pessoas deixassem suas casas.
A iniciativa visa auxiliar moradores dos endereços dos locais atingidos pelas chuvas, identificados pela Defesa Civil Municipal. Para pedir a liberação do FGTS por calamidade, basta fazer a solicitação pelo Aplicativo FGTS até 24 de abril de 2025. É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta.

Como solicitar

  • Realizar o download do app FGTS e inserir as informações de cadastro; ir na opção “Solicitar saque 100% digital” ou ir no menu inferior “Saques” e selecionar “Solicitar saque”:  Clicar em “Calamidade pública” — Informar o nome do município e selecionar na lista – Selecionar o tipo do comprovante de endereço e digitar o CEP e número da residência;
  • Encaminhar os seguintes documentos: foto de documento de identidade, comprovante de residência em nome do trabalhador emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;
  • Selecionar a opção para creditar o valor em conta CAIXA, inclusive a Poupança Digital CAIXA Tem, ou outro banco e enviar a solicitação.

Documentação necessária

  • Carteira de Identidade – também são aceitos carteira de habilitação e passaporte – sendo necessário o envio frente e verso do documento;
  • Selfie (foto de rosto) com o mesmo documento de identificação aparecendo na foto;
  • Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone, gás, fatura de internet e/ou TV, fatura de cartão de crédito, entre outros emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade;
  • Caso não tenha comprovante de residência, o cidadão deverá apresentar uma declaração do município atestando que o trabalhador é residente na área afetada;
  • Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro(a).

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