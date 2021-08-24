Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Escuta telefônica

Investigação revela ligações suspeitas de Hilário horas antes de Milena ser baleada

Ex-policial civil também apagou de sua agenda no celular o contato de Valcir da Silva Dias, apontado como o intermediador do assassinato da médica

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 19:11

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

24 ago 2021 às 19:11
Caso Milena Gottardi
Carro da médica Milena Gottardi Frasson, 38 anos, que foi atingida com tiros na cabeça, no estacionamento do Hucam  Crédito: Edson Chagas/Arquivo A Gazeta/Arte Geraldo Neto
As investigações que levaram aos seis réus que começaram a ser julgados nesta segunda-feira (23) por envolvimento na morte da médica Milena Gottardi reúnem interceptações telefônicas dos acusados. As escutas indicam, entre outros dados, que o ex-policial civil Hilário Frasson ligou para a ex-mulher horas antes do crime.
No celular dele também constatou-se que havia apagado o contato do lavrador Valcir da Silva Dias, apontado como intermediador do assassinato. 
Investigação revela ligações suspeitas de Hilário horas antes de Milena ser baleada
As informações foram compartilhadas pelo investigador Igor de Oliveira Carneiro, segunda testemunha de acusação a prestar depoimento nesta terça-feira (24). Ele esteve envolvido nas investigações do caso, sobretudo nas interceptações das ligações dos réus. Acompanhe o julgamento em tempo real aqui.

Veja Também

Hilário vai herdar metade do patrimônio de Milena mesmo se condenado, diz advogada

Milena pressentiu o perigo antes de ser baleada, diz médica que viu crime

As escutas telefônicas foram feitas de janeiro a setembro de 2017 e serviram para estabelecer os contatos e vínculos entre os acusados.
Além de Hilário e Valcir, também são acusados do crime: Espiridião Frasson (mandante), Hermegildo Palauro Filho, o Judinho (intermediador), Dionathas Alves Vieira (executor), Bruno Rodrigues Broetto (apoio). 
O investigador relatou que Hilário fez uma ligação para Milena e, na sequência, para Espiridião Frasson, seu pai e também um dos acusados de mandar executar o crime. Em seguida, Espiridião entrou em contato com Valcir, que estava no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam).
Na sequência, Milena foi baleada na cabeça enquanto conversava com uma amiga no estacionamento da unidade de saúde, situada em Maruípe, Vitória. 

Veja Também

Vídeo revela detalhes de como o assassinato de Milena Gottardi foi armado

Vídeo mostra os passos de Milena até o executor do seu assassinato

Essa interceptação, segundo Igor Carneiro, deu início à investigação e norteou a participação dos réus no crime.
O investigador ressaltou que Valcir tinha contato com todos os réus e eles falavam muito entre si. As interceptações apontaram que, de janeiro a setembro de 2017, foram verificadas 68 chamadas entre Esperidião e Valcir; 42 entre Dionathas e Hermenegildo (Judinho); 63  entre Hilário e Valcir; e 310 entre Valcir e Hermenegildo (Judinho).

Caso Milena Gottardi: réus chegam ao julgamento

Depois, com a prisão de Dionathas, que confessou ter atirado em Milena, ele confirmou o envolvimento de Valcir e também de Hermegildo como intermediários - cuja participação já era demonstrada pelas interceptações. 
"Em relação ao Hilário, um dia antes do crime, ele apagou do telefone o número do Valcir, o que chamou a nossa atenção", acrescentou Igor, no depoimento. 

ENTENDA O CASO

A médica Milena Gottardi, 38 anos, foi baleada no dia 14 de setembro de 2017, quando encerrava um plantão no Hucam. Ela havia parado no estacionamento para conversar com uma amiga, quando foi atingida na cabeça.
Socorrida em estado gravíssimo, a médica teve a morte cerebral confirmada às 16h50 de 15 de setembro.
As investigações da Polícia Civil descartaram, já nos primeiros dias, o que aparentava ser um assalto seguido de morte da médica (latrocínio). Naquele momento as suspeitas já eram de um homicídio, com participação de familiares.
Ao liberar o corpo de Milena no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, Hilário teve a arma e o celular apreendidos pela polícia. Ele não foi ao velório e enterro, que aconteceram em Fundão, onde Milena nasceu. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Caso Milena: advogado de Hilário diz crer que situação pode ser revertida

Veja como foi o primeiro dia de julgamento do caso Milena Gottardi

Caso Milena: Hilário foi buscar as filhas na escola mais cedo no dia do crime

"O que ele pode fazer é assumir sua responsabilidade", diz advogado de executor de Milena

Vídeo mostra os passos de Milena até o executor do seu assassinato

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Milena Gottardi Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados