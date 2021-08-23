"O que ele pode fazer é assumir sua responsabilidade", diz advogado de executor de Milena

Leonardo da Rocha Souza, que faz a defesa do executor, afirmou que o réu está bastante emocionado com o caso e que o mínimo que ele pode fazer é assumir sua responsabilidade no assassinato.

"Eu estive com ele e senti nele uma emoção muito grande. Ele está bastante emocionado e disposto a tentar esclarecer os fatos e colaborar. Essa emoção não é só porque ele está preso, mas porque ele tem consciência da gravidade da conduta que ele teve".