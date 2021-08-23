"O que ele pode fazer é assumir sua responsabilidade", diz advogado de executor de Milena

O advogado de Dionathas Alves Vieira, executor confesso da médica Milena Gottardi, afirmou nesta segunda-feira (23) em entrevista para A Gazeta que o réu está consciente da gravidade do seu ato e que quer colaborar com o esclarecimento do caso. Dionathas é um dos seis réus que estão sendo julgados nesta semana pelo crime no Fórum Criminal de Vitória.
Leonardo da Rocha Souza, que faz a defesa do executor, afirmou que o réu está bastante emocionado com o caso e que o mínimo que ele pode fazer é assumir sua responsabilidade no assassinato.
"Eu estive com ele e senti nele uma emoção muito grande. Ele está bastante emocionado e disposto a tentar esclarecer os fatos e colaborar. Essa emoção não é só porque ele está preso, mas porque ele tem consciência da gravidade da conduta que ele teve".
"Ele sabe também que não pode trazer a doutora Milena de volta, mas o que ele pode fazer, me parece que ele vai fazer, é assumir sua responsabilidade e colaborar com o esclarecimento de todos esses fatos"
Veja o vídeo com a entrevista: