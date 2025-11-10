Cenas da cidade

Homem dorme em telhado de prédio e mobiliza resgate em Vitória

Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros e o Samu/192 achando que o homem estivesse passando mal ou até morto

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 14:34

Homem dorme em telhado de prédio e mobiliza resgate em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem que resolveu dormir no telhado de um prédio desocupado em Vitória, na Capital do Espírito Santo, acabou mobilizando equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, do Samu/192 e da Guarda Municipal. Vizinhos do imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha acharam se tratava de um corpo no alto da edificação, que tem quatro andares e já pertenceu a uma faculdade particular.

"Nossa equipe chegou, conseguiu acessar o local e chamou pelo homem. Na hora, ele respondeu que estava só ali dormindo. Depois se levantou e desceu tranquilamente”, explicou o tenente Almeida, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à repórter Quézia Prado, da TV Gazeta.

Invasões constantes

Imóvel é frequentemente invadido e materiais como fios são furtados Crédito: Leitor | A Gazeta

Vizinhos do imóvel afirmam que a edificação tem sido invadida com frequência e que o espaço virou ponto de vandalismo e cenário de furto de materiais como fios e metais. Segundo os relatos, as invasões acontecem de dia e de noite, sem qualquer tipo de vigilância no local. “A situação é muito incômoda. A gente mora aqui do lado e fica nesse medo constante. Ligamos para a polícia, para a prefeitura, e nada é feito. Já mandamos vídeos, postamos nas redes sociais, mas continuamos esquecidos”, desabafou um morador.

Na semana passada, um homem foi detido no mesmo prédio após denúncias de que estaria furtando fios de cobre. Com ele foram encontrados metais retirados de aparelhos de ar-condicionado e ferramentas como marreta, faca e alicate.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que faz patrulhamento diário na região e reforçou que o imóvel é de propriedade privada, sendo a segurança interna de responsabilidade do proprietário.

Polícia Militar | Na íntegra A Polícia Militar informa que atua em toda a extensão da Avenida Nossa Senhora da Penha e nos bairros ao redor com patrulhamento preventivo diário e planejamento de ações que visam prevenir os crimes e garantir a segurança dos cidadãos.



A PM ressalta também que realiza visitas tranquilizadoras aos comércios ao longo da via. No caso do imóvel em questão, o Ciodes (190) recebeu, neste mês, alguns chamados de solicitantes indicando que o local estava sendo invadido e furtado. Em todas as ocasiões, guarnições foram enviadas e nada foi constatado. Não havia pessoas em atitude suspeita e o prédio não tinha sinal de arrombamento.



Vale reforçar que o imóvel é de propriedade privada, sendo a segurança interna do local de responsabilidade do proprietário. No mais, a PM está sempre à disposição, pelo Ciodes (190), para atender a qualquer chamado de suspeita ou ocorrência de crime.

