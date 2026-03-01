Home
>
Cotidiano
>
Trecho da Terceira Ponte fica às escuras após chuva e ventos fortes

Trecho da Terceira Ponte fica às escuras após chuva e ventos fortes

Falta de energia foi em área próxima de Vila Velha. Tempestade da última sexta-feira (27) causou problema de abastecimento

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 1 de março de 2026 às 13:30

Motoristas relatam que lado mais próximo de Vila Velha estava sem luz na noite de sábado (28)

Quem passou pela Terceira Ponte nos últimos dias deve ter percebido que parte da estrutura estava às escuras, principalmente a parte que fica mais próxima de Vila Velha (confira o vídeo acima).

Recomendado para você

Animal foi retirado com apoio do Batalhão de Trânsito e não houve registro de acidentes, segundo a Ceturb-ES

Cena inusitada: cachorro interdita trânsito na Terceira Ponte

Depoimentos apreensivos descrevem como foram as horas de alerta e interceptação de mísseis nos Emirados Árabes

Capixabas em Dubai relatam tensão e explosões após ataques no Oriente Médio

Falta de energia foi em área próxima de Vila Velha. Tempestade da última sexta-feira (27) causou problema de abastecimento

Trecho da Terceira Ponte fica às escuras após chuva e ventos fortes

A falta de iluminação foi consequência das chuvas e dos ventos que atingiram a região na última sexta-feira (27), segundo informou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), que administra a Terceira Ponte.

De acordo com a  Ceturb-ES, por conta da tempestade, que foi mais forte próximo ao Exército, ocorreu uma falha no abastecimento. "Essa condição fez com que o trecho do vão central, sentido Vila Velha, ficasse apagado, pois também tivemos falhas em nossos equipamentos e foi preciso acionar a iluminação no modo manual. A Companhia está corrigindo a falha", informou.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais