Trecho da Terceira Ponte fica às escuras após chuva e ventos fortes

Publicado em 1 de março de 2026 às 13:30
Quem passou pela Terceira Ponte nos últimos dias deve ter percebido que parte da estrutura estava às escuras, principalmente a parte que fica mais próxima de Vila Velha (confira o vídeo acima).
A falta de iluminação foi consequência das chuvas e dos ventos que atingiram a região na última sexta-feira (27), segundo informou a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), que administra a Terceira Ponte.
De acordo com a Ceturb-ES, por conta da tempestade, que foi mais forte próximo ao Exército, ocorreu uma falha no abastecimento. "Essa condição fez com que o trecho do vão central, sentido Vila Velha, ficasse apagado, pois também tivemos falhas em nossos equipamentos e foi preciso acionar a iluminação no modo manual. A Companhia está corrigindo a falha", informou.
