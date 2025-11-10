Homem é preso por assediar adolescentes e oferecer Pix na Praia de Jacaraípe

Um homem identificado como Rene Chaves de Souza, de 43 anos, foi preso na tarde de domingo (9) após assediar três adolescentes na praia de Jacaraípe, na Serra. De acordo com o boletim de ocorrência da Guarda Municipal, durante patrulhamento na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, uma equipe foi abordada por uma adolescente que relatou ter sido assediada por um homem na praia. A vítima contou que estava acompanhada da irmã e de uma prima.