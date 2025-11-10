Homem é preso por assediar adolescentes e oferecer Pix na Praia de Jacaraípe
Um homem identificado como Rene Chaves de Souza, de 43 anos, foi preso na tarde de domingo (9) após assediar três adolescentes na praia de Jacaraípe, na Serra. De acordo com o boletim de ocorrência da Guarda Municipal, durante patrulhamento na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, uma equipe foi abordada por uma adolescente que relatou ter sido assediada por um homem na praia. A vítima contou que estava acompanhada da irmã e de uma prima.
Segundo o relato, o suspeito fez comentários de cunho sexual e ofereceu dinheiro via Pix para que o trio fizesse uma “dança gostosa”. Com base nas características passadas pela vítima, os agentes localizaram o homem.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tentativa de favorecimento da prostituição de vulnerável e levado para o Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.