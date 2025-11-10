Homem é morto a facadas dentro da Ceasa, em Cariacica

Um homem foi morto a facadas dentro da Ceasa (Central de Abastecimento do Espírito Santo), em Vila Capixaba, Cariacica , na manhã desta segunda-feira (10). Segundo testemunhas, a vítima e o suspeito teriam se desentendido durante uma brincadeira.

Um funcionário contou ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que viu o momento em que a vítima estava amarrada com corda, pedindo para que a soltassem. "Quando foi desamarrado, o homem partiu para cima de outra pessoa, que estava com uma faca e desferiu o golpe fatal. Logo depois o agressor fugiu”, relatou o diretor técnico-operacional da Ceasa, José Mansur.