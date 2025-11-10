Caso em Pinheiros

Polícia investiga morte de mulher deixada em hospital do ES após cair de picape

Laryssa Porto Borges, de 30 anos, foi levada ao hospital por um homem que disse ter um relacionamento com ela, mas ele deixou o hospital sem ser identificado

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 12:11

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de uma mulher de 30 anos, identificada como Laryssa Porto Borges, que deu entrada no Hospital Municipal de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de domingo (9), após um suposto acidente de trânsito. A equipe médica da unidade acionou a Polícia Militar (PM) afirmando que ela foi deixada no local por um homem. Ele disse que os dois mantinham um relacionamento e que a vítima havia caído da carroceria de uma picape Volkswagen Saveiro enquanto eles voltavam de uma festa.

Segundo a PM, a equipe médica do hospital informou que Laryssa chegou em estado grave, com múltiplas escoriações no corpo e ferimentos na cabeça e nos braços. Apesar das tentativas de reanimação, ela não resistiu e morreu pouco tempo após dar entrada na unidade. Após deixar a mulher na unidade, o homem deixou o local e não retornou.

A mãe da vítima também compareceu ao local, mas saiu antes do término do atendimento, em estado de desespero. O corpo de Laryssa foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passou por exame de necropsia.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e que o caso está sendo apurado pela Delegacia de Pinheiros. Até o momento, ninguém foi preso. "Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima e sigilosa, por meio do Disque-Denúncia (181)", destacou a corporação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta