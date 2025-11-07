Homem invade prédio na Reta da Penha, furta fios e acaba detido em Vitória

Um homem foi detido pela Guarda Civil Municipal de Vitória após invadir e furtar fios de cobre de um prédio que abrigou uma faculdade, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Barro Vermelho, nesta sexta-feira (7).

A unidade de ensino, atualmente desativada, estava com o portão principal lacrado, e a invasão foi denunciada por testemunhas, que informaram que indivíduos teriam entrado no imóvel para retirar os materiais. Quando a equipe chegou ao endereço, uma pessoa que deixava o local empreendeu fuga, mas foi alcançada pelos guardas pouco depois. Além dos fios, possivelmente retirados de aparelhos de ar-condicionado instalados no prédio e que estavam danificados, foram apreendidas ferramentas utilizadas para a prática criminosa, como marreta, faca e alicate, além de R$ 50 em espécie.