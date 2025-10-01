Medo do pior

"Gravei um vídeo me despedindo", desabafa empresário do ES que ficou à deriva

Maikel Araujo dos Santos e Ronald Menezes chegaram no Espírito Santo na madrugada de quarta-feira (1º) em viatura do Corpo de Bombeiros

Maikel Araujo dos Santos gravou um vídeo se despedindo da família Crédito: Arquivo pessoal

O longo período à deriva fez com que Maikel Araujo dos Santos tivesse a certeza de que não veria a família novamente. O sentimento levou o empresário a gravar um vídeo se despedindo dos familiares como um último adeus. O criador do Macakids ficou desaparecido por três dias e duas noites após sair para pescar com Ronald Menezes no domingo (28). Os dois foram resgatados por volta de 17h30 desta terça-feira (30), quando a embarcação onde estavam foi avistada em alto-mar, na região de São João da Barra, no litoral do Rio de Janeiro. A dupla voltou a pisar no Espírito Santo por volta de 4h30 da madrugada desta quarta-feira (1º).

"É um aprendizado. Achei que não ia conseguir voltar, ver minha filha nascer, dar um abraço nos meus pais. Fiz um vídeo me despedindo deles porque eram muitos dias e não tinha mais água para beber", disse Maikel.

Os dois conseguiram se manter vivos comendo o peixe cru que pescaram e racionando água potável. "Tinha 1,5 litro de água para racionarmos. Cada um tomava um gole. Tinha levado dois pães e um ovo cozido para o mar, já que seria um mergulho rápido. Normalmente dura até 5 horas. Não imaginava que iria ficar à deriva e sem rádio comunicador. Por ser um problema na parte elétrica, tudo parou de funcionar", explicou o empresário.

Entenda como foi o resgate

Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o pescador Ronald Menezes receberam uma nova chance de viver ao serem encontrados e resgatados com vida no Rio de Janeiro, nesta terça.

A experiência com pesca marítima ajudou a dupla a sobreviver. Para fortalecer o corpo e manter a energia até serem encontrados, o empresário e o piloto de lancha comeram peixe cru que eles mesmo pescaram e racionam água potável. A estratégia deu certo e Maikel e Ronald foram levados para terra firme após serem avistados e resgatados por ocupantes de uma embarcação a serviço da Petrobras no litoral de São João da Barra, no Rio de Janeiro.

Passo a passo sobre o resgate

No final desta tarde de terça-feira (30) o navio mercante Santos Supplier, da empresa Bram, a serviço da Petrobras, foi fundeado no Porto de Açu, em São João da Barra (RJ);

Às 17h30, ao retomar o trabalho, o comandante do Santos Supplier avistou a embarcação Monkey Sub com tripulantes sinalizando e pedido por socorro;

Ao se aproximar da Monkey Sub, o comandante encontrou Maikel e Ronald, que estavam a cerca de 2 milhas (3,2 km) do Porto de Açu (RJ) em direção a alto-mar;

Para retirá-los do mar, a tripulação do Santos Supplier puxou a Monkey Sub para contrabordo e resgatou a dupla;



A bordo do Santos Supplier, Maikel e Ronald informaram que houve uma pane no sistema elétrico da embarcação, o que os deixou à deriva.

Sob escolta da Marinha do Brasil, Maikel e Ronald chegaram por volta de 20h30 ao Porto de Açu (RJ) – para onde também foi rebocada a Monkey Sub.



Após serem resgatados, a dupla que saiu de Anchieta para pescar recebeu comida e bebida na embarcação de onde foram avistados Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ventos indicaram direção

O tenente Malacarne, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, contou que os estudos de ventos e correntes feitos pelas equipes da corporação, da Capitania dos Portos e da Marinha do Brasil já haviam indicado que o barco estaria em direção ao litoral do Rio de Janeiro.

As análises nos ajudaram, mostrando os ventos e as correntes registradas na tarde de domingo (28), quando eles desapareceram. A Capitania dos Portos ajudou bastante. As correntes mostraram que eles poderiam passar por São Tomé (RJ) e seguir para o Rio de Janeiro devido ao vento noroeste Malacarne Tenente do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo

A Marinha do Brasil também se manifestou sobre o resgate da dupla, que mobilizou Corpo de Bombeiros, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e até avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Veja abaixo a nota na íntegra:

Marinha do Brasil | Nota na íntegra "A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que, hoje (30), foram encontrados com vida os tripulantes da embarcação "Monkey Sub", que estavam desaparecidos desde o último domingo. Os dois homens foram resgatados por um rebocador offshore que se encontrava operando nas proximidades da área de busca e serão recebidos ainda nesta terça-feira por uma equipe da Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (RJ). Participaram da operação de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha a Corveta "Caboclo", o Navio Patrulha “Gurupi, embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo, uma aeronave SC105 da Força Aérea Brasileira, além de equipes e meios do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do ES. Por fim, cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS."

