Fórum de Vila Velha volta a funcionar um dia após ser evacuado

Fórum de Vila Velha, no bairro Boa Vista II, está funcionando normalmente, segundo presidente da OAB do município Crédito: Divulgação

O presidente da Ordem dos Advogados (OAB) de Vila Velha, José Antônio Neffa Júnior, afirmou à reportagem de A Gazeta que acompanha a situação no local e que uma nova vistoria foi realizada na manhã desta quinta-feira pela Defesa Civil Estadual.

A vistoria começou a ser realizada por volta das 8h da manhã desta quinta (23). Em contato com a reportagem por volta das 9h, o presidente da OAB de Vila Velha informou que uma análise preliminar apontou que não há risco para servidores que trabalham no local, assim como apontou o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES).

O Fórum de Boa Vista, em Vila Velha, foi evacuado na tarde de quarta-feira (22). Uma foto enviada por um leitor de A Gazeta mostra servidores na parte externa da instituição. Ninguém ficou ferido por causa da trepidação ou desabamento de gesso.

Obra da prefeitura pode ter causado tremor, segundo TJES

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo não enviou uma resposta oficial à reportagem sobre o ocorrido no Fórum de Vila Velha. Mas A Gazeta teve acesso a um documento assinado pelo secretário de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos do Tribunal, Wagner Oliveira Marques, que informa uma obra da Prefeitura de Vila Velha como possível causa do tremor. De acordo com o registro, os tremores aconteceram no 2º e no 3º pavimentos, onde foram feitas inspeções.

Moradores que moram próximo ao fórum foram procurados por servidores do TJES e confirmaram já terem sentido tremores durante a execução da obra. Consta ainda no documento um equipamento de nome "rolo compactado" de 14 toneladas, que está sendo usado na obra e que pode ser a causa para o problema registrado.

Após uma análise na estrutura, segundo descreve o secretário do TJES, não foi identificada "nenhuma anomalia ou patologia de problemas estruturais" que apontem algum risco no prédio.

"Diante do exposto, encaminho este ofício para sua ciência, bem como para tranquilizar a todos os usuários da edificação, de que não há nenhum risco de queda do Fórum de Vila Velha" Wagner Oliveira Marques - Secretário de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos

Já sobre as queda das placas de gesso, foi verificado ter acontecido devido à infiltração no Salão do Júri. O material quebrou com o excesso de umidade, segundo Wagner Oliveira Marques.

O que diz a Prefeitura de Vila Velha

Ao ser procurada na quarta-feira (22), a Prefeitura de Vila Velha informou que "não há nada que aponte causa ou correlação com a obra".

O que diz a Defesa Civil Estadual

Procurada na tarde de quarta-feira (22), a Defesa Civil do Estado informou que não havia sido acionada para verificar a estrutura do Fórum de Vila Velha. Mas informou que iria ao local na manhã desta quinta-feira (23), como mostra imagem feita pelo presidente da Ordem dos Advogados (OAB) de Vila Velha, José Antônio Neffa Júnior.

Imagem mostra a presença da Defesa Civil no Fórum de Vila Velha Crédito: Instagram | @neffajunior

Por meio do Instagram, a Defesa Civil do Espírito Santo informou que vistoriou a edificação e não constatou qualquer sinal de risco ou de comprometimento do prédio que justificasse a interrupção do funcionamento do Fórum de Vila Velha.

A Defesa Civil também citou a obra próximo ao fórum, informando que houve uso de maquinário pesado, o que gera vibrações no solo. "Assim, endossamos o parecer do setor de engenharia do TJES de que não há necessidade de interdição", informou a Defesa Civil estadual.

O que diz o Crea-ES

Uma equipe do Crea-ES também esteve no local na quarta-feira (22) e verificou que não havia qualquer indicação de desabamento. Sobre o desprendimento de algumas placas do teto, os engenheiros acreditam na possibilidade de ter sido um fator isolado, uma vez que as estruturas apresentavam umidade e estavam próximas a aparelhos de ar condicionado e de instalações hidrossanitárias.

O presidente do Crea-ES, Jorge Silva, requisitou aos especialistas do Conselho um relatório técnico sobre a causa dos supostos tremores no prédio do Fórum de Vila Velha. O resultado dos estudos será divulgado nos próximos dez dias.