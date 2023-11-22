O Fórum de Vila Velha, localizado no bairro Boa Vista II, foi evacuado após uma trepidação ter sido sentida no local, na tarde desta quarta-feira (22). Além do tremor, servidores relataram terem visto desabar algumas placas de gesso dos tetos de alguns cartórios.

O presidente a Ordem dos Advogados (OAB) de Vila Velha, Neffa Junior, confirmou, por nota, que não há pessoas machucadas, mas que o Juiz Diretor do foro, Flavio Moulin, suspendeu as atividades por segurança. A Defesa Civil e o setor de engenharia do Tribunal de Justiça do Espírito Santo foram acionados para atender a ocorrência e investigar o que aconteceu.

A advogada Paloma Gasiglia estava no local. Ela participava de uma audiência na 6ª Vara Criminal, quando recebeu a informação de que a sessão teria que ser suspensa porque o Fórum de Vila Velha teria que ser evacuado.

“A juíza nos disse que havia uma ordem de evacuação, em decorrência de possíveis problemas estruturais, que algumas pessoas teriam observado uma trepidação do prédio e de que uma parte da estrutura teria desabado e, em função disto, todos teriam que deixar o local”, relata.

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Fórum de Vila Velha é evacuado após relatos de trepidação e desabamento Crédito: Leitor | A Gazeta

Na sequência, todos foram saindo do Fórum. “Não houve tumulto. Tinha muita gente no local, mas foi sendo esvaziado gradualmente, sem confusão”, afirmou.

Segundo a advogada Amanda de Freitas Lopes, a audiência estava prestes a começar quando receberam a informação da juíza da 6ª Vara Criminal de que teriam que a audiência estava suspensa e de que teriam que deixar o prédio.

“A informação era de que placas do teto do salão do Tribunal do Júri tinham desabado. Não chegamos a ver a situação, mas os estagiários nos contaram que sentiram uma trepidação no prédio um pouco antes do ocorrido”, relata a advogada.

Ela conta ainda que estava no primeiro grupo que deixou o prédio. “Na hora só pensava no meu filho e que tinha que sair de lá. Fomos para o carro e quando passamos em frente vimos que muitas pessoas estavam deixando o local”, conta Amanda.

Defesa Civil

Apesar da nota do presidente da OAB-VV informar que a Defesa Civil foi acionada, o órgão, tanto na esfera municipal e estadual, negou ter sido acionado. Entretanto, contou que mesmo sem a demanda irá nesta quinta-feira (23), as 8h, realizar uma vistoria.

O Tribunal de Justiça do ES (TJES) foi demandado as 15h27 sobre a ocorrência, mas até o momento não houve retorno.

Possível causa

Mesmo sem a resposta do TJES, a reportagem de A Gazeta teve acesso a um documento assinado pelo secretário de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos do Tribunal, que informa uma obra da prefeitura como possível causa do tremor.

De acordo com o registro, os tremores aconteceram no 2º e o 3º pavimentos, onde foram feitas inspeções. Após a análise visual do local, "não foi identificada nenhuma anomalia ou patologia de problemas estruturais que apontassem risco na edificação".

Como não foi encontrado no Fórum algo que ligasse a trepidação, foi feita uma pesquisa com os vizinhos da edificação, "que informaram que terem sentido tremores durante toda a execução da obra de pavimentação, que está em andamento na rua atrás do Fórum.

Consta no documento, um equipamento de nome "rolo compactado" de 14 toneladas está sendo usado na obra e que pode ser a causa para o problema registrado nesta tarde (quarta-feira).

Ao ser questionada, a Prefeitura do município disse, em nota, que "não há nada que aponte causa ou correlação com a obra".

Já sobre as queda das placas, foi verificado ter acontecido devido à infiltração no Salão do Júri. Com isso, o material quebrou com o excesso de umidade. Ainda de acordo com a avaliação, não há risco de queda do Fórum de Vila Velha.

CREA-ES

Uma equipe do CREA também esteve no local e verificou não existir nenhuma indicação de desabamento. Em entrevista à repórter da TV Gazeta, Vivia Lima, o gerente Institucional, Giuliano Battisti, indicou ainda outras causas como a movimentação da própria construção.

"Assim como outros imóveis de um corte maior, como pontes, o Fórum possui um elemento que fica unindo uma estrutura com outra que chamamos de junta de dilatação, onde fica acoplado uma parte do imóvel com outra parte de forma que, em locais onde podem ocorrer movimentações, isso ocorra sem tornar a estrutura rígida nesse ponto. Vimos que já aconteceram movimentações, porém tem que ver se está dentro do planejamento do projeto feito lá atrás", explicou Giuliano.

O gerente apontou também a obra da prefeitura, citado no ofício do TJES, como algo a ser investigado como ligação ao tremor sentido. "Então a presença da obra também, juntamente com o trânsito com o veículo mais pesado que pode passar no momento, pode gerar uma somatória de forças de vibração um pouco maior em determinado momento", contou. O Conselho fará um relatório para ser entregue aos responsáveis do Fórum a fim de orientar ao que foi encontrado durante a avaliação.