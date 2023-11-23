Motociclista tem a moto roubada por criminosos pela 2ª vez em Vila Velha

Um motociclista que trabalha por aplicativo levou uma coronhada e teve a moto levada por criminosos na noite desta quarta-feira (22), no bairro Itaparica, em Vila Velha. Segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, essa é a segunda vez que o homem perde um veículo em um assalto; a primeira foi em 2021, conforme relatou.
A vítima contou para a reportagem que estava deixando uma passageira no final da orla de Itaparica, quando foi abordada por dois homens armados. Além da moto, eles levaram o celular tanto da mulher, quanto do motociclista. Segundo o homem, o veículo não tinha seguro, e era a principal fonte de renda dele.
A reportagem de A Gazeta tenta mais detalhes da ocorrência com as polícias Militar e Civil.