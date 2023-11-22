Polícia prende suspeito de ser líder do tráfico em bairro de Vila Velha

Durante a ação, foram encontradas munições e um fuzil escondido Crédito: Polícia Civil

Um homem de 28 anos – cuja identidade não foi divulgada – acabou preso nessa terça-feira (21), no bairro Ataíde, em Vila Velha , suspeito de ser líder do tráfico na região de Santa Rita, também no município. A prisão foi feita pela Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), que cumpriu mandados de busca e apreensão durante a ação.

Segundo a corporação, os mandados foram direcionados aos endereços de dois homens, identificados na investigação como lideranças do tráfico na região conhecida como “Zona do Medo”.

Armas escondidas

Conforme indicado pelos mandados, a equipe deslocou-se até um imóvel localizado no bairro Santa Rita. Após buscas no segundo andar do imóvel, a corporação encontrou 93 munições calibre 556, três carregadores municiados com munição de mesmo calibre, além de uma porção de maconha. Um fuzil calibre 556 também foi localizado, escondido dentro de um sofá-cama.

Em um dos quartos, encontrava-se dormindo uma mulher, que afirmou não saber da existência do armamento no cômodo, nem quem poderia tê-lo escondido ali. A mulher foi identificada como a atual companheira do indivíduo, de 28 anos. Nada mais de ilícito foi encontrado no restante da casa.

Segundo mandado

Simultaneamente, uma segunda equipe deu cumprimento ao mandado destinado a um apartamento no bairro Ataíde, onde supostamente residiam os dois homens alvos dos mandados. Chegando ao local, os policiais foram recebidos pelo suspeito de 28 anos. Ele informou aos policiais que residia no imóvel, juntamente com o outro indivíduo, também alvo do mandado.

Durante as buscas no apartamento, foi encontrado, dentro da máquina de lavar, uma pistola de fabricação turca calibre 9mm, municiada com um carregador e munições de mesmo calibre, além de vários bilhetes conhecidos popularmente como "catuques", usados como forma de comunicação entre presidiários.