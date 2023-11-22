Ex-policiais do DF são presos suspeitos de golpes do empréstimo no ES

Everaldo, Josemar e Alisson (da esquerda para a direita) foram presos suspeitos de aplicar golpes na contratação de empréstimos no ES Crédito: Fabrício Christ

Três homens, sendo dois ex-policiais do Distrito Federal , foram presos pela Polícia Civil do Espírito Santo na terça-feira (21) em Itaparica, Vila Velha , suspeitos de fraudes na contratação de empréstimos consignados. Segundo as investigações, o grupo aproveitava dados pessoais de servidores públicos federais e dava entrada na contratação dos empréstimos. As contratações fraudulentas teriam acontecido no Espírito Santo e em outros Estados do Brasil, mas não há detalhes sobre a quantidade de pessoas que caíram no golpe, tampouco o valor subtraído.

Os nomes dos três suspeitos não foram divulgados oficialmente pela Polícia Civil, mas a reportagem de A Gazeta apurou que os presos são:

Everaldo Lucas da Silva, de 59 anos, expulso da Polícia Militar do Distrito Federal

Josemar Alves Soares, de 55 anos, expulso da Polícia Civil do Distrito Federal

Alisson Gontijo Duraes, de 43 anos, que trabalhava como vendedor de carros



De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os suspeitos saíram do Distrito Federal e chegaram ao Espírito Santo entre os dias 6 e 7 de novembro e começaram a agir no dia seguinte. Josemar é considerado o líder da organização, que teria sido responsável por comandar as ações feitas por Everaldo e Alisson, que se passavam pelos servidores que estariam interessados em empréstimos. A promessa, segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil, era que Josemar desse parte do valor subtraído no golpe para Everaldo e Alisson.

O cargo ocupado por cada um dos três presos e as expulsões das polícias foram informados pela Polícia Civil capixaba. Os três foram autuados por estelionato e outros crimes não detalhados.

O boletim da Polícia Civil ainda detalha que Josemar Alves Soares, líder da organização, contou com "apoio" de servidores públicos para obter dados detalhados de servidores públicos verdadeiros. Eram informações como CPF, RG, PIS, NIS, declaração de imposto de renda e contracheque.

Ainda segundo a Polícia Civil, os processos de contratação fraudulenta de crédito acontecia em diferentes bancos. O que chama atenção, segundo a corporação, é que os empréstimos eram solicitados no nome de servidores públicos com remuneração elevadas.

Desde a última sexta-feira (17), foram realizadas diligências voltadas à localização, identificação e captura dos infratores. "Por meio do acionamento de diversos atores e do emprego de mecanismos de cercamento eletrônico disponíveis foi possível obter êxito na operação", informa uma nota enviada pela Polícia Civil.

Com os três suspeitos, foram apreendidos diversos documentos utilizados para a contratação de empréstimos que estavam sob investigação e de outros que ainda não haviam sido identificados pelos bancos.

Material encontrado com os suspeitos e que foi apreendido no ES Crédito: Reprodução | Polícia Civil

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), por meio do departamento antifraude, foi a instituição responsável por identificar a movimentação fraudulenta, motivando a investigação da Polícia Civil.

A Polícia Civil ainda informou que busca medidas cautelares para viabilizar a reparação dos danos sofridos pelas vítimas.