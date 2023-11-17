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Traficante interestadual

Foragido da Justiça do ES pego com 3,5 toneladas de drogas é preso no Paraná

O homem - que não teve nome divulgado - ainda permanecia no mundo do tráfico de drogas, segundo a Polícia Federal
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

17 nov 2023 às 17:43

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 17:43

Traficante flagrado com 3,5 toneladas de maconha no ES é preso no Paraná
Traficante flagrado com 3,5 toneladas de maconha no ES é preso no Paraná Crédito: Divulgação | Polícia Federal
Um foragido da Justiça do Espírito Santo foi preso nesta sexta-feira (17) na cidade de Umuarama, no Paraná. O homem, de 39 anos, que não teve o nome divulgado, já tinha sido preso em 2015, quando foram encontradas com ele cerca de 3,5 toneladas de maconha no bairro Civit I, na Serra. A apreensão é considerada a maior já realizada no estado pela Polícia Federal.
Ele, que é natural da cidade de Pau Brasil, na Bahia, é condenado a 25 anos de prisão pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mas vivia na cidade paranaense com a família e ainda atuava na venda de entorpecentes, inclusive para terras capixabas. Além de enviar remessas de drogas para o Espírito Santo, ele era responsável por enviar pacotes com o produto ilegal ao estado de Minas Gerais, segundo ao órgão federal mineiro.
Durante a ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. No local foram apreendidos um veículo, quatro celulares, R$ 1,9 mil em espécie, quatro mil guaranis, joias, um aparelho Digital Video Recorder e vários documentos pessoais falsificados.
Para não ser identificado, ele usava uma identidade falsa com a qual conseguiu viver sem ser encontrado durante esse tempo e permanecer a praticar o crime de tráfico.
Foragido da Justiça do ES pego com 3,5 toneladas de drogas é preso no Paraná
As investigações foram iniciadas por integrantes da Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares, FICCO, força que conta com agentes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal. A Inteligência da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo também participou.

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