Foragido da Justiça do ES pego com 3,5 toneladas de drogas é preso no Paraná

Traficante flagrado com 3,5 toneladas de maconha no ES é preso no Paraná Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Um foragido da Justiça do Espírito Santo foi preso nesta sexta-feira (17) na cidade de Umuarama, no Paraná. O homem, de 39 anos, que não teve o nome divulgado, já tinha sido preso em 2015, quando foram encontradas com ele cerca de 3,5 toneladas de maconha no bairro Civit I, na Serra . A apreensão é considerada a maior já realizada no estado pela Polícia Federal.

Ele, que é natural da cidade de Pau Brasil, na Bahia, é condenado a 25 anos de prisão pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mas vivia na cidade paranaense com a família e ainda atuava na venda de entorpecentes, inclusive para terras capixabas. Além de enviar remessas de drogas para o Espírito Santo, ele era responsável por enviar pacotes com o produto ilegal ao estado de Minas Gerais, segundo ao órgão federal mineiro.

Durante a ação, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. No local foram apreendidos um veículo, quatro celulares, R$ 1,9 mil em espécie, quatro mil guaranis, joias, um aparelho Digital Video Recorder e vários documentos pessoais falsificados.

Para não ser identificado, ele usava uma identidade falsa com a qual conseguiu viver sem ser encontrado durante esse tempo e permanecer a praticar o crime de tráfico.

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