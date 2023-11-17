Adolescente de 15 anos é amarrado em árvore para ser morto em Cariacica

O adolescente estava amarrado em uma árvore para ser executado, mas policiais chegaram antes e evitaram o crime em Cariacica Crédito: Reprodução

Um adolescente de 15 anos foi amarrado com fios em uma árvore para ser assassinado no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica , na noite desta quinta-feira (16). A execução só não ocorreu porque policiais militares chegaram a tempo. Duas pessoas armadas fugiram do local quando viram a corporação, segundo a Polícia Militar (PM).

Em relato a PM, o adolescente contou que passava por atalho em uma região de mata quando foi surpreendido pela dupla e logo depois ele foi colocado diante da árvore. Ele informou ainda que estava machucado por ter sido agredido com pauladas. Devido aos ferimentos, uma ambulância do Samu esteve no local e prestou os primeiros socorros e, em seguida, o jovem foi encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória.

O jovem foi encontrado após militares escutarem gritos por socorro perto de onde moradores haviam denunciado terem escutado pedido de ajuda. Como era uma área escura, foi necessário usar lanternas para localizar e orientar as buscas. A PM informou que quando chegaram na região onde estava o adolescente, os suspeitos perceberam a presença de agentes da polícia e fugiram.