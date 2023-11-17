Sargento da PM reage a assalto e suspeitos desistem de moto em Vila Velha

Suspeitos que tentaram assaltar sargento em Vila Velha deixaram moto para trás Crédito: Leitor | A Gazeta

Um sargento da Polícia Militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto durante a noite de quinta-feira (16), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha . Após o policial disparar, os suspeitos chegaram a deixar uma das motocicletas usadas por eles para trás.

Segundo o boletim de ocorrência da PM, tudo aconteceu na Rua Rio Grande do Sul. O sargento relatou que percebeu duas motocicletas vindo na direção dele e desconfiou de que poderia ser um assalto.

Ele então procurou abrigo e sacou uma pistola. Em seguida, uma das motocicletas reduziu a velocidade e, segundo o policial, o suspeito da garupa apareceu com arma em punho na direção do militar, momento em que o agente disparou três vezes.

Os suspeitos que estavam na primeira motocicleta aceleraram. Os dois que estavam armados correram a pé mesmo, abandonando a segunda moto, uma arma falsa e um celular. O sargento pediu apoio. Policiais chegaram a fazer buscas pela região, mas ninguém foi localizado.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a motocicleta deixada para trás estava com a placa adulterada por uma fita isolante, e tinha restrição de furto e roubo. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha.