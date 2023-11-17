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Disparou três tiros

Sargento da PM reage a assalto e suspeitos desistem de moto em Vila Velha

Policial disparou três vezes e criminosos conseguiram fugir, largando veículo para trás; crime ocorreu no bairro Jockey de Itaparica, na noite de quinta-feira (16)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2023 às 09:43

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 09:43

Suspeitos que tentaram assaltar sargento em Vila Velha deixaram moto para trás
Suspeitos que tentaram assaltar sargento em Vila Velha deixaram moto para trás Crédito: Leitor | A Gazeta
Um sargento da Polícia Militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto durante a noite de quinta-feira (16), no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Após o policial disparar, os suspeitos chegaram a deixar uma das motocicletas usadas por eles para trás. 
Segundo o boletim de ocorrência da PM, tudo aconteceu na Rua Rio Grande do Sul. O sargento relatou que percebeu duas motocicletas vindo na direção dele e desconfiou de que poderia ser um assalto.
Ele então procurou abrigo e sacou uma pistola. Em seguida, uma das motocicletas reduziu a velocidade e, segundo o policial, o suspeito da garupa apareceu com arma em punho na direção do militar, momento em que o agente disparou três vezes. 
Os suspeitos que estavam na primeira motocicleta aceleraram. Os dois que estavam armados correram a pé mesmo, abandonando a segunda moto, uma arma falsa e um celular. O sargento pediu apoio. Policiais chegaram a fazer buscas pela região, mas ninguém foi localizado. 
Ainda segundo o boletim de ocorrência, a motocicleta deixada para trás estava com a placa adulterada por uma fita isolante, e tinha restrição de furto e roubo. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Vila Velha. 
Em nota, a Polícia Civil informou que "a ocorrência foi entregue sem conduzidos. A moto apreendida durante a ocorrência foi encaminhada para o pátio credenciado do Detran. O caso seguirá sob investigação".

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