Dentista morto no Norte do ES tinha sinais de agressão e tiro, diz família

Edgleyson Abrão da Silva, dentista encontrado morto no Norte do ES Crédito: Instagram |

Encontrado morto em uma área de restinga na região de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, no fim da tarde de segunda-feira (20), Edgleyson Abraão da Silva, de 29 anos, apresentava marcas de agressão e de tiro no corpo, segundo a família dele. O corpo do dentista estava em estado de decomposição, mas foi identificado por familiares.

A reportagem de A Gazeta apurou com pessoas da família que Edgleyson apresentava ferimentos na região do rosto e uma perfuração de tiro perto da região do ouvido. O corpo do dentista foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória por conta das condições físicas. O pai dele foi para a Capital, na manhã desta terça-feira (21), para realizar exame de DNA – necessário para a identificação oficial da vítima e para liberação do corpo.

A Polícia Civil informou as equipes da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus realizaram georreferenciamento no local onde foram encontrados o corpo, o carro e outras evidências, constatando que se trata da localidade de Meleiras, zona rural de Conceição da Barra.

As investigações sobre o caso estão em andamento, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra. A PC destacou que detalhes não serão divulgados para preservar o trabalho da corporação.

O velório e o enterro de Edgleyson devem acontecer em São Mateus, mas data e horário serão definidos somente após os procedimentos de liberação do corpo do dentista.

Veículo de dentista foi encontrado na região das Meleiras, em Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Corpo estava a 5 km de carro carbonizado

Familiares realizaram buscas durante toda a segunda-feira em áreas de mata, na região próxima de onde o carro de Edgleyson, um Fiat Siena prata, foi encontrado queimado. Não havia pertences dele dentro do veículo, que foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O corpo estava a cerca de cinco quilômetros do local.

O dentista foi visto pela última vez em um bar de Guriri, São Mateus, na madrugada de sábado (18), onde estava acompanhado de algumas pessoas.

Na manhã de domingo (19), um carro do mesmo modelo do dentista, um Fiat Siena Prata, foi encontrado carbonizado em um matagal na localidade de Meleiras, no mesmo município. Não havia pertences de Edgleyson dentro do veículo.

O carro foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran ES) e passará por perícia da Polícia Civil.