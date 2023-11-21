Marido joga óleo quente na mulher e ateia fogo nas roupas dela em Viana

Uma mulher de 30 anos foi brutalmente agredida pelo marido no bairro Primavera, em Viana, de sexta-feira (17) até domingo (19). A vítima relatou que levou socos, chutes, apanhou com uma faca, e que o criminoso jogou até óleo quente contra ela. Vizinhos ligaram para a polícia e o agressor, de 26 anos, foi preso.
Os envolvidos não estão sendo identificados para preservar a identidade da vítima. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes chegaram até o local e a casa estava fechada, mas os vizinhos afirmaram que a mulher estava presa lá dentro.
Os policiais conseguiram abrir o primeiro portão e o suspeito abriu o segundo, que dava acesso ao interior da casa. A residência estava toda revirada, com pertences jogados no chão, móveis quebrados e bem suja.
A vítima estava deitada na cama. Ela relatou aos policiais que foi agredida pelo companheiro com chutes na costela, na cabeça, e que o agressor também bateu com uma faca na cabeça dela.
A mulher ainda afirmou que o homem esquentou óleo e jogou nela, que ficou com marcas vermelhas no colo. Antes das agressões, o criminoso também ateou fogo nas roupas dela e disse que colocaria fogo na casa com a mulher dentro.
Aos policiais, a vítima revelou que já foi agredida antes e que tentava sair de casa, mas que o homem sempre ia atrás com o pretexto de visitar a filha dele. Na segunda-feira, os policiais encontraram várias facas expostas na residência. Segundo a mulher, elas eram usadas nas ameaças.
Os policiais prenderam o homem e, quando ele soube que iria para a cadeia, ficou transtornado. Já na cela da Delegacia do Plantão Especializado da Mulher, em Vitória, ele começou a se debater e dar murros contra a grade. Aos gritos, ele dizia que, quando saísse, iria "acabar" com a mulher.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça, violência psicológica e dano ao patrimônio na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Atualização
21/11/2023 - 2:40
Após dar entrevista para a TV Gazeta, a vítima afirmou que foi agredida de sexta-feira (17) até domingo (19), e não de domingo a segunda-feira (20), como constava no boletim de ocorrência. O texto foi atualizado.