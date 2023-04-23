'Fizemos tudo, mas era a hora dele', diz mãe de quíntuplos sobre morte do marido

Em vídeos divulgados em suas redes sociais, a influenciadora Mariana Mazzeli, mãe dos quíntuplos capixabas, contou como foi todo o processo da descoberta do câncer do marido, Jayme Reisen, em março de 2022, até a morte dele na última quarta-feira (19) , em São Paulo. Emocionada, ela relatou que, mesmo os médicos alertando que a situação era muito grave, “acreditava que Deus ia fazer um milagre nele, que ele ia levantar daquela cama, ia ficar bom e surpreender a todos".

Jayme morreu aos 40 anos, após um ano de luta contra um linfoma, câncer que se origina no sistema linfático e está ligado à imunidade. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital A.C Camargo, referência no tratamento do câncer em São Paulo, e se submeteu a o tratamento de CAR-T-Cell, uma terapia gênica, aprovada em abril de 2022 pela Anvisa. A família divulgou uma "vaquinha" e arrecadou mais de R$ 2 milhões no início deste ano para custear o tratamento.

No depoimento emocionado, Mariana contou sobre o apoio e as orações que receberam desde o momento em que houve a confirmação do diagnóstico da doença, em abril de 2022.

"Eu lembro que meu aniversário do ano passado foi assim, um caos, foi muito triste, porque quando você recebe o diagnóstico de uma doença tão grave, você perde o chão, dá um frio na barriga, uma dor... e eu lembro que eu tava no hospital sozinha. Quando os médicos vieram conversar comigo e me mostraram que era uma uma massa gigantesca na barriga e aquilo tudo ali era um câncer, eu quase desmaiei, fiquei muito mal, muito mal, e aí depois vem a fase de aceitação e depois veio a fase de você correr atrás e o que a gente pôde fazer para poder tentar combater essa doença", descreveu.

A mãe dos quíntuplos destacou que tudo o que poderia ser feito pela medicina foi feito, que quando as vias de tratamento possíveis no Espírito Santo se esgotaram, eles foram para São Paulo, onde consultaram médicos dos hospitais Albert Einstein e da Beneficência Portuguesa, onde ele teve a oportunidade de participar de um estudo com uma médica que atua lá.

"Ele teve essa oportunidade de participar desse estudo com a doutora Daniele, com medicamentos que ainda nem têm aqui no Brasil e não deu certo, né? Mesmo assim, o câncer continuou ali", contou.

Ela comentou que muitas pessoas estão lhe perguntando se poderia ter sido feito algo a mais, se ele tivesse feito o tratamento de CAR-T-Cell antes, mas respondeu que Jaime foi um dos primeiros brasileiros a receber esse tipo de tratamento que só foi possível graças às doações das pessoas de várias partes do Brasil e do mundo por meio da "vaquinha" criada pela família e que isso trouxe esperança de cura para o marido e para ela. "Jayme acreditou até o fim que ele ia conseguir se curar e eu acreditava também."

"Muitas pessoas estão perguntando o que deu errado. Gente, o que aconteceu com o Jayme acontece em 4% dos casos. A gente tinha um grupo com os médicos dos melhores hospitais do país. Além disso, eles tinham também troca de informações com os médicos americanos e o caso do Jayme estava sendo um desafio para todos. Então, o que eu tento entender com isso tudo? Que era a hora dele, sabe, por mais difícil que seja, que isso doa na alma. Eu acreditei até o último fio, gente, vocês não têm noção " Mariana Mazelli - Influenciadora e mãe dos quíntuplos capixabas

Durante o depoimento postado nas redes sociais, Mariana contou ainda que o marido chegou a ter alta do hospital, no último dia de março, 20 dias antes da sua morte. Ela disse que não divulgou nada a respeito à época aguardando ele permanecer bem, mas chegou a mandar fazer uma faixa para recebê-lo em casa. No entanto, ele passou mal ainda enquanto estava no hotel, em São Paulo, e voltou para o hospital diretamente para a UTI , dois dias depois, e ficou lá até não resistir mais ao tratamento, no último dia 19.

"Eu fiquei quietinha, falei 'só vou anunciar pras pessoas na segunda', porque a gente estava esperando como que ele ia se comportar no hotel, só que ele passou mal e, no domingo (2), ele teve que voltar para o hospital. Ele já voltou muito mal, com a pressão baixa e eu aqui desesperada. Essa síndrome já tava agindo dentro do corpo dele e aí ele foi direto para UTI. Acho que foi dia 2 de abril. Até o dia 19, ele sofreu muito muito, mas ele não deixou de acreditar na cura. Ele acreditou na cura até o último dia de vida", disse.

Ela foi chamada pelos médicos na última semana e chegou a dizer que não queria aparecer no hospital de repente para não deixar o marido desesperado, por achar que estava morrendo, mas a médica insistiu e assim ela pode se despedir de Jayme. "Ela (a médica) falou: 'por favor, me escuta, vem'. Eu peguei e fui e pude me despedir dele, eu pude deixar ele em paz e ele partiu de forma tranquila e serena. Isso me conforta", contou emocionada.

Mariana Mazzeli, Jayme Reisen e os quíntuplos Crédito: Reprodução Redes Sociais

Mariana afirmou que está pedindo oração para ajudá-la no processo de aceitação da morte do marido, relatou que tem seus momentos de desespero, mas está se apegando muito a Deus para superar tudo isso. "Uma coisa que está me ajudando muito, claro que eu tenho meus momentos aqui de desespero, é que ficou o vazio na casa O Jayme era a alegria dessa casa, sabe, e eu tô tentando pelas crianças. Então, quando me dá desespero, eu rezo por ele, eu agradeço todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos".

"Agora é trabalhar muito a cabeça, porque o vazio vai ficar para sempre. Esse buraco que ficou no meu peito jamais será preenchido, jamais. O Jayme faz parte da minha vida, faz parte da minha história, meu companheiro de 12 anos. Eu tento não chorar porque ele pedia muito para mim isso. Uma vez, eu mandei um coração partido para ele. Ele falou: “coração partido, amor? Para com isso, amor, me manda positividade, me manda coisa boa. Eu não quero ver você chorar". Eu tenho certeza que, de onde ele está, ele também não quer ver eu chorar" Mariana Mazelli - Influenciadora e mãe dos quíntuplos capixabas

Mariana agradeceu a todos que têm mandado mensagens de carinho e feito orações pela família, pois acredita que isso está ajudando no processo do luto. "Com o coração dilacerado, com vazio enorme, eu tô tentando seguir. Obrigada por todas as mensagens, tudo que vocês estão fazendo pela minha família, todas as orações, eu tenho certeza que essas orações estão me ajudando muito nesse processo", concluiu.