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1 minuto de silêncio

Pai de quíntuplos capixabas recebe homenagem do Fluminense no Maracanã

Jayme Reisen era torcedor do time. Uma foto dele foi exibida no telão. Jogadores e torcedores fizeram um minuto de silêncio na partida deste sábado (22) pelo Campeonato Brasileiro

Publicado em 23 de Abril de 2023 às 07:00

Publicado em 

23 abr 2023 às 07:00
Pai de quíntuplos capixaba, Jayme Reisen recebe homenagem do Fluminense durante partida no Maracanã
Pai de quíntuplos capixaba, Jayme Reisen recebe homenagem do Fluminense durante partida no Maracanã Crédito: Reprodução/Instagram quintuploscapixabas
Jayme Reisen, pai de quíntuplos capixabas que ficaram famosos na internet e tiveram um reality show mostrando a rotina da família, recebeu uma homenagem do Fluminense durante a partida deste sábado (22), no Maracanã, Rio de Janeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro. Antes da partida, o telão do estádio exibiu uma foto do capixaba e fez um minuto de silêncio.
A esposa de Jayme, a influenciadora Mariana Mazelli, postou em uma rede social a foto da homenagem. Ela disse ao site g1 ES que ficou emocionada. Jayme morreu na última quarta-feira (19), vítima de um câncer.
"Ele era Fluminense fanático. E hoje foi muito bonito. Eles fizeram um minuto de silêncio. Foi bem legal", contou.
Mariana revelou ainda que durante todo o período em que Jayme ficou internado lutando contra um linfoma, câncer que se origina no sistema linfático e está ligado à imunidade, recebeu apoio de jogadores do time carioca.
"Durante esse tempo que ele ficou hospitalizado, ele recebeu ligação do Ganso, do Fred, justamente porque ele era Fluminense bem fervoroso. Fique muito emocionada quando me marcaram e vi a homenagem que fizeram pra ele. Realmente, foi muito tocante", disse.
A partida disputada neste sábado (22), válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, foi entre o Fluminense e o Athetico Paranaense. O time carioca venceu por 2 a 0. A vitória foi mais uma homenagem ao famoso torcedor.

Jayme morreu na quarta-feira (19) aos 40 anos

Jayme Reisen, 40 anos, o pai dos quíntuplos capixabas que ficaram famosos na internet e tiveram um reality show mostrando a rotina da família, morreu na noite de quarta-feira (19). A informação foi confirmada pela esposa de Jayme, a influenciadora Mariana Mazelli. Jayme morreu após um ano de luta contra um linfoma, câncer que se origina no sistema linfático e está ligado à imunidade.
"É com uma profunda dor que dilacera o meu coração nesse momento, que venho aqui comunicar que o meu amor, nosso guerreiro, nos deixou ontem às 23h45, numa passagem serena e tranquila, onde finalmente descansou nos braços do nosso senhor Jesus Cristo"
Mariana Mazelli - Esposa de Jayme
Além da esposa e dos quíntuplos, Jayme deixou um filho adolescente de um relacionamento anterior.
Com informações de Vitor Ferri, do g1 ES

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