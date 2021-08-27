AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Julgamento

Executor de Milena Gottardi acreditava que seria alvo de "queima de arquivo"

Dionathas Alves, executor confesso da médica, avaliou que poderia ser morto pelos comparsas após o crime. Declaração foi feita durante o interrogatório no Tribunal do Júri nesta sexta-feira (27)

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 16:34

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

27 ago 2021 às 16:34
Dionathas Alves Vieira, executor da médica Milena Gottardi
Dionathas Alves Vieira, executor da médica Milena Gottardi Crédito: Geraldo Neto
Dionathas Alves, executor confesso de Milena Gottardi, acreditava que seria alvo de uma "queima de arquivo" após ter matado a médica. Durante o interrogatório no Tribunal do Júri nesta sexta-feira (27), quinto dia de julgamento dos seis réus pela morte de Milena, Dionathas disse que avaliou que poderia ser morto pelos comparsas. Acompanhe o júri em tempo real aqui.
Executor de Milena Gottardi acreditava que seria alvo de queima de arquivo
No dia do crime, Dionathas voltou para a casa de uma tia, onde estava morando na época, em Maria Ortiz. Segundo ele, Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palauro Filho, o Judinho, o chamaram para ir até Timbuí, mas ele negou, mesmo com a insistência dos réus, que são apontados como intermediadores.
"Desde que Valcir e Judinho me ligaram para eu ir embora para Timbuí, e eu não fui, fiquei pensando que ali poderia ter acontecido alguma coisa comigo no caminho, que eles poderiam me matar", revelou.

Veja Também

Galho foi usado para marcar carro de Milena para o crime, diz executor

"Como tive coragem?": atirador chora e pede perdão por matar Milena Gottardi

Dionathas ainda afirmou que foi orientado a fugir após a repercussão que o crime tomou. Segundo ele, Valcir o aconselhou a ir para Minas Gerais, mas ele se recusou.
"O Valcir ficava me ligando, falando que era para eu fugir para Minas Gerais, mas eu disse que ficaria em Timbuí, distrito de Fundão. Tinha sido divulgada uma foto, mas que não tinha nada a ver comigo. Mesmo assim, eles falavam que era para eu meter o pé, que a coisa estava ficando feia", afirmou Dionathas.

ENTENDA O CASO

A médica Milena Gottardi, 38 anos, foi baleada no dia 14 de setembro de 2017, quando encerrava um plantão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hucam), em Maruípe, Vitória. Ela havia parado no estacionamento para conversar com uma amiga, quando foi atingida na cabeça.
Socorrida em estado gravíssimo, a médica teve a morte cerebral confirmada às 16h50 de 15 de setembro.
As investigações da Polícia Civil descartaram, já nos primeiros dias, o que aparentava ser um assalto seguido de morte da médica (latrocínio). Naquele momento as suspeitas já eram de um homicídio, com participação de familiares.
Ao liberar o corpo de Milena no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, o ex-policial civil Hilário Frasson teve a arma e o celular apreendidos pela polícia. Ele não foi ao velório e enterro, que aconteceram em Fundão, onde Milena nasceu.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Hilário buscou ajuda de juízes para reverter separação de Milena, diz delegado

Hilário acessou pornografia com palavras 'loirinha' e 'esposa', diz delegado

Delegado diz que Hilário odiava Milena e gera discussão em julgamento

"Hilário perseguia Milena num comportamento sociopata", afirma advogado

Hilário criou grupo com amigos para convencer Milena a não se separar

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Milena Gottardi Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Denarc deflagra Operação "Xadrez" em Cariacica
Operação mira ramificação do TCP e cumpre 14 mandados de prisão no ES
Imagem BBC Brasil
Os Estados americanos que tentam barrar tarifas de Trump contra Brasil e outros países
PRF faz escolta de carga superdimensionada na manhã desta terça
Roda gigante? PRF faz escolta de peça superdimensionada na BR 101

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados