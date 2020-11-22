ES tem 4.114 mortes e mais de 177 mil casos confirmados de Covid-19

O Espírito Santo confirmou, neste sábado (21), 583 casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de casos para 177.486. O número de óbitos também subiu, para 4.114, 13 a mais do que estava registrado na sexta-feira (20). As informações foram atualizadas no Painel Covid-19, pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
O número de casos confirmados nas últimas 24 horas foi maior do que o número de curados. Enquanto mais de 500 confirmaram a doença, 331 foram consideradas livres dela. Ao todo, 164.758 pessoas tiveram a doença e se recuperaram em todo Estado, desde o início da pandemia.
Vila Velha é a cidade que mais acumula casos da doença até o momento. São 26.129, sendo 106 confirmados nas últimas 24 horas, e 575 óbitos no total. O município é seguido, em número de casos, pela Capital, que tem 23.128, e pela Serra, que tem 22.706. A Serra, no entanto, é o município com mais mortes por coronavírus, 576.