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Coronavírus no ES

ES tem 4.114 mortes e mais de 177 mil casos confirmados de Covid-19

Em 24 horas, Secretaria de Estado de Saúde registrou 13 mortes e 583 casos confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 22:52

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 22:52

Máscaras de proteção fácil contra o coronavírus também são muito usadas na UTI
Máscaras de proteção facial contra o coronavírus utilizadas na UTI Crédito: Carlos Alberto Silva
O Espírito Santo confirmou, neste sábado (21), 583 casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número de casos para 177.486. O número de óbitos também subiu, para 4.114, 13 a mais do que estava registrado na sexta-feira (20). As informações foram atualizadas no Painel Covid-19, pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
O número de casos confirmados nas últimas 24 horas foi maior do que o número de curados. Enquanto mais de 500 confirmaram a doença, 331 foram consideradas livres dela. Ao todo, 164.758 pessoas tiveram a doença e se recuperaram em todo Estado, desde o início da pandemia.
Vila Velha é a cidade que mais acumula casos da doença até o momento. São 26.129, sendo 106 confirmados nas últimas 24 horas, e 575 óbitos no total. O município é seguido, em número de casos, pela Capital, que tem 23.128, e pela Serra, que tem 22.706. A Serra, no entanto, é o município com mais mortes por coronavírus, 576.

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